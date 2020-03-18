Соратник Порошенко пришел на заседание Рады в маске из секс-шопа

Киев, 18 марта. Депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев пришел на внеочередное заседание Рады в необычной маске, призванной защитить от коронавирусной инфекции. В Сети посчитали, что украинский парламентарий купил маску в секс-шопе.

Фотографию соратника председателя «Европейской солидарности» и бывшего украинского президента Петра Порошенко опубликовал блогер, юрист Михаил Шнайдер.

«Это просто топ. Депутат Вова Арьев сделал мой сегодняшний день», — подписал Шнайдер фотографию, опубликованную в Facebook.

На кадре депутат в черной маске, сделанной из упругого материала. Она плотно сидит на лице Арьева, закрывая нос, рот и подбородок, и имеет несколько разрезов для дыхания, а также металлический декоративный элемент на переносице.

Многие пользователи сравнили украинского депутата с персонажем книг американского писателя Томаса Харриса, который появляется в романах «Красный дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Ганнибал: Восхождение».

«Ганнибал Лектер», — написал Юрий Червяченко.

«Ганнибал Лектер в Раде», — добавил Александра Пелешенко.

Необычная маска озадачила пользователей Интернета. Многие задумались, где Арьев мог купить маску, и сошлись во мнении, что необычный аксессуар он приобрел в секс-шопе.

«К ролевым играм готов! Ваш Вова», — написал Вадим Гончаров.

«Нашел в темной комнате. Унисекс. Пригодилась и в люди выгулять», — пошутила Ирина Тепегина.

«Поездки в Голландию не прошли бесследно, пристрастие к траве и другим шалостям на лицо», — отметил Андрей Огаренко.

«В аптеках нормальных масок не было, и он в секс-шопе зашел в отдел садо-мазо?» — поинтересовался Александр Воронин.