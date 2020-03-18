Бовт обвинил западных политиков в неспособности объяснить людям ситуацию с коронавирусом

Москва, 18 марта. Одной из главных проблем, связанных с распространением коронавируса в мире, является отсутствие обратной связи с населением. Такое мнение в среду высказал политолог и журналист Георгий Бовт.

Он обратил внимание на то, что западные политики не только не пытаются объяснить людям ситуацию, но и, напротив, запугивают их еще сильнее, вводя все более жесткие карантинные меры. А крупнейшие международные организации между тем не смогли согласовать санитарные действия и скоординировать работу по противостоянию эпидемии.

«Вирусом бессилия оказались поражены ООН, Евросоюз, НАТО, МВФ, БРИКС, «Большая семерка», Евразийский союз. Мало кто из политиков берет на себя смелость попытаться объяснить происходящее и, главное, как-то мотивировать беспрецедентные карантинные действия», — пишет Бовт в своей колонке на сайте BFM.

По его словам, в подобных кризисных ситуациях возрастает роль политического лидерства. Людям необходим человек, который бы смог доходчиво объяснить, какие принимаются меры, и призвать население к гражданской солидарности. Без этого, уверен Бовт, никакой карантин работать не будет.

Ситуация усугубляется тем, что многие масс-медиа специально распространяют панику среди населения. Так, например, связанные с беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским СМИ и Telegram-каналы сообщили недостоверную информацию о том, что в Москве якобы вводится жесткий карантин с остановкой предприятий и транспорта. Этот фейк тут же подхватили крупные издания, однако через несколько часов власти выпустили официальное опровержение.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в декабре прошлого года в Китае. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги инфекции находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране. Сложной также остается ситуация в Германии и Франции. Ряд стран вводят на своей территории карантин и закрывают границы.