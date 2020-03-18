Ближе к звездам: 55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос

Ровно 55 лет назад советский космонавт Алексей Леонов стал первым жителем Земли, вышедшим в открытый космос. Подробности – в материале Федерального агентства новостей.
18 марта 1965 года с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Восход» с двумя космонавтами на борту – Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым. Именно последнему предстояло стать первым человеком, который покинет космический корабль и прославится на всю планету. __________________________________________________________
Важная веха лунной программы СССР
Сразу после первого полета многоместного космического корабля (КК) «Восход-1» в 1964 году советские инженеры поставили перед собой следующую, более амбициозную цель – осуществить выход человека в открытое космическое пространство, тем самым совершив еще один шаг в реализации лунной программы СССР.
Для этих целей конструкторы модифицировали корабль «Восход», установив внутри не три, а два кресла для космонавтов, а также надувную шлюзовую камеру «Волга» из 12 пневморебер. К слову, сама камера во время взлета находилась в сложенном положении и раскрывалась непосредственно на орбите планеты. Уже по завершении миссии «Волга» отстреливалась от спускаемого аппарата.
Первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов
В июле того же года главный конструктор Сергей Королев определился с экипажем для выполнения столь важной миссии. Основной командой стали командир КК Павел Беляев и пилот Алексей Леонов, дублирующей – Виктор Горбатко и Евгений Хрунов. Однако именно в Леонове Королев увидел человека, который и должен был первым выйти в открытый космос. По словам конструктора, первым увидеть нашу планету из открытого космоса должен не только летчик-космонавт, но и художник. Картины Леонова ему нравились.
Орбита и первые «шаги»
18 марта 1965 года «Восход-2» вышел на орбиту Земли. Уже на первом витке космонавты раскрыли шлюзовую камеру и надели скафандры, в случае ЧП Беляев должен был затянуть Леонова внутрь корабля. Выход в открытый космос начался на втором витке.
В 11 часов 34 минуты летчик-космонавт Леонов вышел в открытое космическое пространство. Все проходило гладко, как во время тренировок: Беляев закрыл за напарником люк, провел герметизацию отсека и передал в центр управления полетов: «Внимание! Человек вышел в космическое пространство!»
Тогда на внешней обшивке корабля находились две телевизионные камеры «Топаз-25», которые передавали изображение на Землю. За действиями Леонова в прямом эфире наблюдали Сергей Королев, первый космонавт Земли Юрий Гагарин и руководитель подготовки космонавтов Николай Каманин.
Как рассказывал впоследствии Леонов, в первые минуты он себя чувствовал хорошо, находясь на эмоциональном подъеме.
«В меня что-то поперло. Звезды были и слева, и справа, и вверху, и внизу. И я находился среди звезд. Постепенно все успокоилось, и я понял, что я сам — частица этого гигантского мира, где живет человек, как песчинка»
Летчик-космонавт Алексей Леонов.
Леонов пять раз отдалялся и сближался с «Восходом». Его и корабль связывал фал длиной 5,35 метра. В общей сложности его проведывание в открытом космосе продолжалось 12 минут 9 секунд. Однако спустя несколько минут, после того как космонавт шагнул в открытый космос, его скафандр из-за разницы в давлении раздулся как воздушный шар, что очень затруднило Леонову возвращение на борт корабля. На земле такую ситуацию не отрабатывали, не учли. Тем не менее Леонов в нарушение инструкций сумел протиснуться в шлюзовые двери «Восхода» головой вперед. Уже внутри ему пришлось развернуться, чтобы попасть внутрь корабля. К счастью, миссия завершилась удачно.
Посадка
И если человек справился со всеми возникшими трудностями, то техника – отказала. Космонавты не смогли посадить «Восход» в автоматическом режиме. В итоге пришлось совершить еще один виток вокруг планеты и перевести управление в ручной режим. Из-за того, что автоматика не сработала и тормозные двигатели включились позже обычного, спускаемый аппарат приземлился не в казахской степи, как было запланировано, а в заснеженном лесу Пермской области.
На протяжении почти четырех часов в центре управления полетов не знали о том, что произошло с космонавтами, поисковики долго не могли обнаружить место посадки. Наконец, развешенный на дереве яркий парашют заметил вертолетчик, который и передал координаты космонавтов. Вскоре Леонову и Беляеву сбросили еду, одежду и оружие. Экипажу «Восхода-2» пришлось еще одну ночь провести в лесу, ожидая, пока строители не соорудят посадочную площадку для вертолета.
За успешное осуществление полета и проявленные при этом мужество и героизм 23 марта 1965 года подполковнику Алексею Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Опыт Джанибекова
Комментируя юбилейную дату, летчик-космонавт, дважды герой Советского союза Владимир Джанибеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что все космические свершения были бы невозможны без огромного количества советских инженеров и конструкторов, без разработанного комплекса советских предприятий и производств, без советской инженерной школы.
«Без генеральных конструкторов и инженеров мы бы ничего, кроме как мечтать по ночам о звездах, не смогли бы. Поэтому здесь мы им низко кланяемся, желаем здоровья на многие-многие годы активной и плодотворной работы. Пусть они и дальше творят, воплощают в жизнь самые нестандартные идеи, ведь космос нам покорился только благодаря науке»
Летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
Рассказал дважды герой СССР и о своем опыте работы в открытом космическом пространстве. А мы напомним, что общая продолжительность его полетов составляет 145 суток 15 часов 58 минут, притом, что он дважды выходил за пределы корабля и провел там 8 часов 34 минуты.
«Выход в открытый космос можно сравнить с ситуацией, когда вас держат взаперти, предположим в темной комнате, а потом открывают дверь на улицу. Какие тут ощущения? Ощущение просто абсолютного свободного полета: перед тобой открывается бесконечное, безграничное пространство. Страха как такового не было - я же к этому шел всю жизнь, просто там нужно быть чуть повнимательнее, и все»