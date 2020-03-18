Ближе к звездам: 55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос

И если человек справился со всеми возникшими трудностями, то техника – отказала. Космонавты не смогли посадить «Восход» в автоматическом режиме. В итоге пришлось совершить еще один виток вокруг планеты и перевести управление в ручной режим. Из-за того, что автоматика не сработала и тормозные двигатели включились позже обычного, спускаемый аппарат приземлился не в казахской степи, как было запланировано, а в заснеженном лесу Пермской области.



На протяжении почти четырех часов в центре управления полетов не знали о том, что произошло с космонавтами, поисковики долго не могли обнаружить место посадки. Наконец, развешенный на дереве яркий парашют заметил вертолетчик, который и передал координаты космонавтов. Вскоре Леонову и Беляеву сбросили еду, одежду и оружие. Экипажу «Восхода-2» пришлось еще одну ночь провести в лесу, ожидая, пока строители не соорудят посадочную площадку для вертолета.

