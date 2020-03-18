Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта. События дня. ФАН-ТВ

Минфин о влиянии дешевой нефти на экономику
Министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании коллегии Федерального казначейства, заявил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть и распространения коронавируса. По его словам, ситуация развивается не лучшим образом, поэтому правительство отклоняется от макроэкономических прогнозов, которые были сформированы на 2020 год.
«Общий объем федерального бюджета — около 20 трлн рублей. Нам придется задействовать средства нашего резерва — ФНБ. <...> Тем не менее нам сейчас нужно сконцентрировать ресурсы на точечной, эффективной поддержке тех отраслей экономики, регионов, малого предпринимательства, всех тех направлений, которые без государственной поддержки просто не смогут существовать», — подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.
Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники ОПЕК не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Российское правительство и Центробанк уже приняли ряд мер для стабилизации отечественного финансового рынка.
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса
Прототип вакцины от коронавируса в России могут создать за три месяца. Об этом сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников. Его слова переедают «Известия». В университете разработали технологию создания сферических частиц, которые могут стать носителем для антигенов любых вирусов, в том числе для коронавирусной инфекции. По словам академика, заявленный метод обеспечит низкую стоимость препаратов, так как не требует применения ослабленного или убитого патогена и дорогих сред для разведения патогенных культур. Однако для быстрой разработки вакцины потребуется заказ и достаточный уровень финансирования. Уточняется, что вакцина должна быть полностью безопасна для людей. По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182 тысячи человек, более 7 тысяч умерли, а 79 тысяч вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
Школьные каникулы с 23 марта
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля, об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. На заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования также рассказали, что организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы. По словам Кравцова, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей. Крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам. Но во время каникул школы не будут закрыты полностью.
«Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Байден обогнал Сандерса на праймериз
Бывший вице-президент США Джо Байден с уверенным отрывом опередил на праймериз Берни Сандерса, который также выдвигается на выборы президента Америки от демократов. Во Флориде Байден получил более 60% голосов, Сандерс — 23%. Также Джо Байден лидирует в штатах Флорида и Иллинойс. Об этом свидетельствуют данные The Wall Street Journal. Во Флориде по итогам обработки 94,4% голосов он собрал 61,7% голосов делегатов, тогда как его соперник набрал лишь 22,8%. В Иллинойсе пока известны результаты подсчета 42,5% голосов, но и там Байден почти вдвое опережает Сандерса по показателям. Как отмечает Assoсiated Press, в штате Огайо избирательные участки были закрыты на фоне ситуации с коронавирусом, а праймериз там решили отложить до июня.