Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта. События дня. ФАН-ТВ

Минфин о влиянии дешевой нефти на экономику Министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании коллегии Федерального казначейства, заявил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть и распространения коронавируса. По его словам, ситуация развивается не лучшим образом, поэтому правительство отклоняется от макроэкономических прогнозов, которые были сформированы на 2020 год. «Общий объем федерального бюджета — около 20 трлн рублей. Нам придется задействовать средства нашего резерва — ФНБ. <...> Тем не менее нам сейчас нужно сконцентрировать ресурсы на точечной, эффективной поддержке тех отраслей экономики, регионов, малого предпринимательства, всех тех направлений, которые без государственной поддержки просто не смогут существовать», — подчеркнул министр финансов Антон Силуанов. Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники ОПЕК не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Российское правительство и Центробанк уже приняли ряд мер для стабилизации отечественного финансового рынка.

В МГУ могут создать вакцину от коронавируса Прототип вакцины от коронавируса в России могут создать за три месяца. Об этом сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников. Его слова переедают «Известия». В университете разработали технологию создания сферических частиц, которые могут стать носителем для антигенов любых вирусов, в том числе для коронавирусной инфекции. По словам академика, заявленный метод обеспечит низкую стоимость препаратов, так как не требует применения ослабленного или убитого патогена и дорогих сред для разведения патогенных культур. Однако для быстрой разработки вакцины потребуется заказ и достаточный уровень финансирования. Уточняется, что вакцина должна быть полностью безопасна для людей. По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182 тысячи человек, более 7 тысяч умерли, а 79 тысяч вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Школьные каникулы с 23 марта Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля, об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. На заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования также рассказали, что организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы. По словам Кравцова, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей. Крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам. Но во время каникул школы не будут закрыты полностью. «Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.