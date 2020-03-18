Коронавирус, последние новости: ситуация в России и в мире, закрытые школы и вакцина

Новый коронавирус, вызвавший пандемию, получившую название COVID-19, выявлен практически во всех странах. Последней европейской страной, где было зафиксировано заражение, стала Черногория. В России число заболевших с подтвержденным диагнозом пока невелико, тем не менее власти, как говорится, держат руку на пульсе. Так, российских школьников досрочно отправили на каникулы, а все учреждения культуры федерального подчинения временно ушли на карантин.

Коронавирус: последние данные на 18 марта

— Всего в мире заражено 199844 человека, умерли 7978, излечились 81283. — Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала разблокировать внутренние границы Евросоюза, чтобы на фоне закрытия Шенгенской зоны решить проблему транспортного коллапса и дать людям возможность вернуться домой. — Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 8198 человек. — В бундестаге призвали снять санкции с России в связи с ситуацией по коронавирусу. — Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву на 75-летие Победы не ставится под сомнение. — Количество смертей от коронавируса в мире превысило число смертей от вируса в Китае.

Ситуация с коронавирусом в России

— В России зафиксировано 114 случаев заболевания, пять человек излечились, произведено 116061 тестов на коронавирус. — Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом в РФ доступна на сайте стопкоронавирус.рф (Коронавирус COVID–19). Также действует горячая линия 8-800-2000-112.

Российские школы уходят на каникулы

Ситуация с распространением коронавируса заставила власти принять решение о досрочном начале весенних каникул во всех российских школах. Каникулы в школах объявлены с 23 марта по 12 апреля, об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Вакцина на подходе

В ЕС заявили, что вакцина от коронавируса может появиться уже этой осенью и практически сразу стать доступной для людей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Разработками вакцины занимаются в нескольких странах, Евросоюз финансирует эту программу на 80 миллионов евро, которые предоставлены немецкой биотехнологической компании CureVac.