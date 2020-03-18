Глава ЦИК призвала не распространять слухи о дате голосования по поправкам в конституцию

Москва, 18 марта. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала СМИ не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом она заявила на заседании ЦИК, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вчера Владимир Путин подписал указ о том, что дата голосования — 22 апреля. Вчера же состоялось моя встреча с ним, где он сообщил об этом. Я хотела бы подчеркнуть самое важное: прошу не злоупотреблять на дате голосования. Президент не мог подписать указ без даты, иначе у нас не было бы четких оснований по подготовке организации проведения общероссийского голосования», — сказала она.

По словам Памфиловой, дата может быть перенесена на поздний срок в условиях развернутой пандемии коронавируса.

«Если будет угроза здоровью и безопасности граждан, голосование 22 апреля проводить не будут. Сегодня перед нами выступила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которая разъяснила, как мы можем максимально обезопаситься», — сказала глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что согласно закону, после указа до голосования должен пройти как минимум месяц, однако перенести дату возможно, если будут соответствующие указания профильных ведомств.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. На голосование будет выставлен вопрос в следующей формулировке: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».