Спасшую из ледяной воды двух детей школьницу Лизу Шестову наградят медалью в «Юнармии»

Москва, 18 марта. В Движении «Юнармия» школьницу Лизу Шестову из Тверской области наградят медалью «Юнармейская доблесть», сообщили Федеральному агентству новостей. Девочка во время январских школьных каникул спасла в Санкт-Петербурге провалившихся под лед детей.

Десятиклассница Елизавета Шестова заметила и первой пришла на помощь двум мальчикам 9 и 11 лет, провалившимся под лед на Дудергофском канале в Санкт-Петербурге. Пока младшая сестра звонила в МЧС, Лиза попыталась в одиночку вытащить на берег тонущих и обессиленных детей. Благодаря этому удалось выиграть время — до тех пор, пока на помощь не подоспели взрослые.

«Спасатели объяснили, что я сделала все правильно, а главное быстро. Не зря проходила в «Юнармии» курс оказания первой доврачебной помощи. Вот и пригодились навыки. Причем, не в теории, а на практике. Единственное, в чем меня поправили профессионалы — попросили в следующий раз взвешивать силы и возможности. Оказывается, можно было бросить тонущим детям шарф…. », — рассказала школьница.

Как пояснил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, в критический момент сложнее всего верно оценивать ситуацию.

«Очень здорово осознавать, что рядом живут те, кто в любую минуту придет на помощь. Никакое нынешнее поколение не пассивное и не безразличное. Оно у нас замечательное. И социально активное. Иначе как объяснить такое количество юных героев? Все они — наше национальное достояние», — подчеркнул Романенко.

По его словам, совершая поступок, никто из ребят не думает о славе и наградах, а только о том, как помочь незнакомым людям. Но такие поступки незамеченными не остаются.

Ранее Елизавете Шестовой за спасение провалившихся под лед двоих детей вручили почетный знак Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД), а губернатор Тверской области наградил школьницу почетной грамотой.