Москва, 18 марта. Российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась «прекрасной защитой от коронавируса». Она опубликовала фотографию в Instagram. На снимке она предстала голой в бочке со льдом. Голая Волочкова рассказала, что может защитить от коронавируса .

«Ледяная купель — прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей», — подчеркнула балерина.

Как пишет «Ридус», кроме того, она добавила, что «в ее купели лед замерзает естественным образом».

Ранее известная ведущая программ о здоровье и врач Елена Малышева рассказала о лучшей защите от коронавируса COVID-19, которая есть в доме у каждого россиянина.

По ее словам, вирус COVID-19 мало чем отличается от многих других острых респираторных вирусных инфекций. Малышева уточнила, что при проявлении симптомов простуды, таких как кашель, насморк и повышенная температура, нужно оставаться дома.

Она добавила, что в случае ухудшения состояния нужно вызывать врача на дом. Она уточнила, что скорую нужно вызывать только в крайних случаях. По мнению Малышевой, самая простая и эффективная защита от коронавируса есть в доме у каждого россиянина.

По словам телеведущей, речь идет о воде и мыле, при постоянном мытье рук человек не нуждается в другой защите. Повышенный спрос на антисептики, санитайзеры и прочие спиртосодержащие средства для рук Малышева назвала паническим и необоснованным.