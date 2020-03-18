Украинцев рассмешили титры об убийстве поверх обращения Зеленского

Киев, 18 марта. Украинский телеканал ICTV по ошибке наложил на обращение президента страны Владимира Зеленского титры об убийстве. Интернет-пользователей такой инцидент удивил и даже позабавил.

Глава государства объяснял, как украинцы, находящиеся за границей, могут вернуться домой на фоне пандемии коронавируса. В это время на экране появлялись титры с весьма необычными для момента фразами: «Это я убила Эрику», «Тело подтягивали уже после смерти», «Кристиан, принеси лестницу».

Реплики из детективного сериала «Нюхач», вставленные поверх обращения президента, рассмешили украинцев. Они с юмором обсудили произошедшее.

«Так даже больше смысла», — отметил Uladzimir Darozka.

«Чистосердечное признание смягчает наказание. Убил Эрику и признался», — написала Tatiana Rumyantseva.

«А мне понравилось… Нормальный, как раз адекватный, перевод того, что он мелет», — признался Broneslav Kolombo.

Зеленский ранее подписал указ, направленный на борьбу с коронавирусной инфекцией и ее распространением на территории страны. Государство закрыло границу и ввело карантин, который будет действовать почти месяц. Согласно последним данным, на Украине 14 случаев заражения.

Ранее стало известно об инциденте в Верховной раде, где депутату от партии «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко парламентарии попытались прикрыть рот медицинской маской.