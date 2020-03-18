Молодой помощник звезды сериала «Каменская» пропал в Москве



Москва, 18 марта. Актриса Регина Мянник заявила о пропаже 25-летнего помощника Дмитрия Кульша. Звезда даже обратилась за помощью в полицию.

Мянник рассказала, что в последний раз видела молодого человека 11 марта в клубе на Тверской улице. По ее словам, Дмитрий вызвал такси около 04.00 и пропал.

Его телефон не отвечал, а сам парень не приходил в театр несколько дней. В день исчезновения Дмитрий был одет в черную куртку и белую толстовку. Полицейские составили ориентировку.

Позднее Регина заявила, что помощник нашелся. Почему молодой человек пропал на несколько дней после вечеринки, не сообщается, пишет KP.Ru.

Актриса театра и кино, телеведущая 48-летняя Регина Мянник известна благодаря роли в детективном сериале «Каменская -3». Она играла в сериалах «В ритме танго», «Держи меня крепче», «Кардиограмма любви» и принимала участие в других популярных проектах.

Мянник замужем за юристом, воспитывает двух сыновей. Актриса неоднократно признавалась, что постоянно окружена заботой своих детей и мужа.

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