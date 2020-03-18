Первый глава МИД Латвии заявил, что НАТО и Запад спасовали даже перед коронавирусом

Пандемия коронавируса в мире является проверкой для человечества — чего оно стоит на самом деле, предупреждением и демонстрацией места человека в природе, считает первый глава МИД Латвии после получения республикой независимости Янис Юрканс. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей латвийский политик рассказал о том, что НАТО и Запад спасовали даже перед коронавирусом, отметил способность Владимира Путина, в отличие от западных коллег, вселять уверенность и оценил его возможности быть переизбранным после 2024 года (хотя собеседник ФАН и уверен, что Путин на это не пойдет)…

«И никакая НАТО не поможет»

Юрканс считает, что эпидемия COVID-19 — проверка для человечества.

«Меня в детстве учили, что тех, кого он (бог. — Прим. ФАН) любит, он наказывает и проверяет, — признался Янис Юрканс. — Но сейчас он проверяет все человечество. И не только какой-то заразой, инфекцией, но и ценой на нефть, политическими войнами и хаосом, который царит сегодня в мире. Стали ли мы лучше, человечнее или же все наоборот? Тенденции, увы, печальны: вместо человечности и взаимопомощи люди закрываются. Да что там люди, когда это делают страны Евросоюза, а США отсекают от себя Европу. Каждый сам за себя. Немногие примеры достойного поведения показывают — пожалуй, римский папа и Китай, помогая Ирану, Италии… Этот кризис очень многое выявил, показал, какие мы есть в натуре — как индивидуумы и как страны».

Люди возомнили, что они со всевышним чуть ли не сравнялись, выразил мнение корреспондент ФАН.

«Люди думали, что они всевышнего уже за бороду схватили, но не тут-то было, — отозвался собеседник. — Он, может быть, показывает таким способом, какой хаос царит от маленького какого-то микроба. А что будет, если вы начнете играть атомным оружием?»

Корреспондент ФАН напомнил, что из-за коронавируса сорвалось все запланированное, в том числе крупнейшие военные учения в 10 странах Европы Defender 2020 («Защитник») с участием США. Одних только американских солдат в результате переброски из-за океана должно было быть 20 тысяч. И примерно столько же — из других 19 европейских стран.

Сценарий учений, написанный по голливудским лекалам, предполагал то ли «вторжение России» в страны Восточной Европы и защиту ее бравыми американцами с присоединившимися к ним союзническими войсками НАТО, то ли все совсем наоборот. Но, как бы там ни было, никого этот «защитник» не смог защитить. Даже себя — коронавирусом на военной конференции в Германии заразился командующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика. Во встрече в немецком Висбадене, к слову, участвовали командующие сухопутными силами НАТО в Европе. Они сейчас на карантине в полном составе. Самоизолировался дома и командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи.

«Понимаете, что показывают эти учения? Это все — вчерашний день, люди готовятся к вчерашним войнам, — уверен Юрканс. — О какой тут защите речь? Да, такие войны могут быть где-то в Сирии, еще кое-где в виде локальных конфликтов. Но по большому счету в настоящих войнах будут задействованы вирусы пострашнее нынешнего и «умные бомбы», отключающие, словно рубильником, электричество и всю связь в заданных регионах. Поэтому происходящее сейчас — предупреждение всем нам, объясняющее, что может произойти с миром, если мы не возьмемся за руки. Потому что в одиночку не справиться. И никакая НАТО не поможет. Кого она может защитить хотя бы от этого вируса? Пусть у тебя атомные и ядерные ракеты, но, если заболеют те, кто ими должен управлять, все это супероружие окажется бессмысленным».

«Не надо призывать чуть ли не рыть заранее самим себе могилы»

Корреспондент ФАН обратил внимание и на человеческие качества некоторых руководителей далеко не последних стран западного мира. Так, британский премьер Борис Джонсон не нашел ничего лучшего, чем предложить соплеменникам готовиться к неминуемым потерям близких. Канцлер Германии Ангела Меркель ошарашила заявлением, что в стране могут заболеть до 70% жителей. Президент Франции Эммануэль Макрон ввел практически военное положение, решив попугать в своем обращении сограждан сравнением пандемии с войной и попутно отыграться на «желтых жилетах».

Совершенно иной подход демонстрирует российское руководство во главе с Владимиром Путиным. Президент РФ лишь за один день, 17 марта, побывал в центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, провел заседание коллегии Генпрокуратуры, обсудил конкретные задачи с членами правительства, чтобы «спокойно справиться с далеко не простой ситуацией».

«Все мы сейчас должны действовать осознанно, организованно, ответственно, с пониманием обстановки, с заботой друг о друге. Это главное в нынешней ситуации», — подчеркнул Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Собеседник ФАН обратил внимание, что Путин, в отличие от своих западных коллег, наоборот, старается успокоить людей, призывая не делать вот этих сумасшедших покупок, когда с полок сметаются крупы-макароны-консервы. Президент заверил, что всем всего хватит — не стоит набирать продуктов, чтобы потом не пришлось их выбрасывать.

«Вот так и должен вести себя государственный муж — вселять надежду людям, а не призывать их чуть ли не рыть заранее самим себе могилы, — отмечает латвийский политик. — Хорошо, когда руководитель способен взять на себя ответственность за происходящее и успокоить людей, заверить, что самое плохое удастся предотвратить даже тогда, когда ты сам, возможно, до конца в это не веришь».

«За коронавирусом может последовать что-то еще более серьезное»

Корреспондент ФАН напомнил, что многие эксперты сейчас говорят об искусственном происхождении вируса.

«Это, в принципе, вопрос «номер один» — откуда он взялся? Сам вылез из бутылки из какой-то лаборатории или его кто-то выпустил? — согласился собеседник. — Есть те, которым нравится теория заговора — «след Сороса» или каких-то спецслужб. Но я удивляюсь, что еще не нашли «след Путина» во всем этом, что было бы, в общем-то, согласно всей философии Запада на сегодняшний день, весьма ожидаемым».

Юрканс тем не менее уверен, что ученые в конце концов докопаются до истины — было ли это ошибкой, человеческим фактором, что вирус упустили, или это злонамеренное деяние.

«Мы можем гадать, сколько угодно, но куда важнее сейчас то, как с этим бороться, как быстро ученые разработают вакцину», — подчеркнул он.

В Китае уже готовы на добровольцах испытать какие-то препараты от коронавируса, заметил корреспондент ФАН. Хотя понятно, что этот вирус — не первый и не последний, и может грядет еще что-то более серьезное.

Не потому ли Владимир Путин согласился с возможностью быть переизбранным и после окончания нынешнего президентского срока в 2024 году? Хотя прежде отвергал эту идею. Впрочем, последнее слово все равно за народом — как он проголосует 22 апреля.

Почему Путин не может быть «хромой уткой»

На мысли о серьезных испытаниях в будущем, которые ожидают Россию и остальной мир, наводит та оперативность и серьезность, с какими подошли к поправкам и основополагающим изменениям в Конституции России, к ее беспрецедентной социализации. Для претворения задуманного экономического скачка явно потребовались и новые кадры. Отсюда и отставка правительства Дмитрия Медведева, и обновленное наполовину правительство Михаила Мишустина, которое без раскачки сразу же принялось за серьезную работу.

Понятно, что Владимир Путин уже вписал себя в историю, сохранив Россию от развала, прекратив войну на Кавказе, остановив теракты, выстроив совершенно новую армию, которая оснащена самым передовым оружием. В стране высокими темпами идет строительство дорог, медицинских центров, культурных и спортивных объектов, жилья.

Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу признаны одними из лучших в мире по уровню организации и строительства новых объектов. А самый длинный в мире уникальный по сложности вантовый «Русский мост», соединивший Владивосток с островом Русский? А строительное чудо Крымского моста протяженностью 19 км через Керченский пролив? Этот самый длинный в Европе морской транспортный (автомобильный и железнодорожный) переход выстроен в кратчайшие сроки.

А одно из самых главных и грандиозных событий в новейшей истории России — возвращение Крыма? Приходится обо всем этом напоминать, потому что людская память уж очень коротка, особенно на добрые дела, судя по многочисленной армии комментаторов в Интернете, осуждающих согласие Владимира Путина получить всего лишь возможность (выбирать-то все равно народу) на право выдвинуть свою кандидатуру в президенты и после 2024 года.

К сказанному выше можно добавить гуманитарную помощь жителям Донбасса, страдающих от непрекращающейся гражданской войны, а также помощь народу Сирии, с которой Запад с помощью прирученных террористов едва не разобрался так же, как с Ираком и Ливией.

На все это уходят колоссальные средства, но оно того стоит. С Россией вновь считаются, на Россию вновь смотрят как на главную заступницу. А с другой стороны — обкладывают санкциями, чтобы любым путем воспрепятствовать растущей мощи и развитию страны. И за всем этим, что бы ни говорили, стоит Владимир Путин, а не кто-либо иной.

«Он на сегодняшний день самый сильный и самый влиятельный лидер на мировой арене. Почему он должен вдруг уходить в расцвете сил, когда у него все получается? Понимаете, тем, кто демонизируют Россию и Путина, все это действует на нервы, — указал Янис Юрканс еще в январском интервью ФАН после исторического послания президента РФ Федеральному собранию.

И в такой ситуации президент РФ просто не может быть «хромой уткой», как говорят об американских президентах, которые покидают свой пост или теряют право на перевыборы. Понятно, что с таким руководителем особенно считаться уже не будут ни у себя в стране, ни за рубежом. А задачи у Путина явно великие, их умишком тех, кто подвывает всевозможным иностранным грантоедам, не понять. Президент печется, конечно же, не о себе, а о будущем России. Чтобы во власть не попадали случайные люди, которые не способны к созиданию, как это уже было с «главным перестройщиком» СССР. Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов не случайно обвинил его в интервью ФАН в измене.

«Путин не держится за власть»

Юрканс оценил вероятность того, что в 2024 году Путина вновь изберут президентом.

«Хочу уточнить, что Путин согласился на множество поправок в конституцию, но он же не согласился, чтобы в конституцию вписали, что он получит «пожизненный срок», извините за такую тавтологию, — рассмеялся Янис Юрканс. — Я абсолютно уверен, что в 2024 году он уйдет. А за эти четыре года он найдет себе хорошего преемника. Если, конечно, не какие-то войны, как было в США, когда [Франклин] Рузвельт оставался президентом дольше обычного (32-й президент США Рузвельт — единственный американский президент, избиравшийся более чем на два срока. — Прим. ФАН)».