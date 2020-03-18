Как не заразиться коронавирусом

Минздрав России и Роспотребнадзор назвали семь основных мер профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

Чтобы снизить до минимума шансы заболеть коронавирусом, нужно соблюдать семь простых правил профилактики.

Воздержитесь от посещения мест массового скопления людей — общественного транспорта в часы пик, торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий. Избегайте пребывания в замкнутом пространстве с людьми, имеющими признаки ОРВИ (кашель, насморк, чихание). Как можно чаще мойте руки с мылом, особенно после пребывания на улице и контактов с людьми. Регулярно дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым вы прикасаетесь. Откажитесь от рукопожатий, объятий и поцелуев в качестве приветствия. Используйте индивидуальные предметы гигиены (полотенца, зубные щетки и так далее). Помните, одноразовые медицинские маски не защищают от заражения вирусом. Их следует носить заболевшему в местах скопления людей, чтобы не распространять инфекцию.

Если же в последние 14 дней вы посещали страны, в которых зафиксирована вспышка коронавируса, либо контактировали с людьми, вернувшимися из этих стран, и обнаружили у себя приведенные ниже симптомы, обратитесь к врачу для подтверждения диагноза и получения необходимой медицинской помощи

Какие симптомы проявляются при коронавирусе?

Основные: повышение температуры тела, сухой кашель, одышка, чувство сдавленности в груди.

Редкие: головная боль, кровохарканье, тошнота, рвота, понос.

Симптомы коронавируса сходны с другими респираторными заболеваниями или гриппом. Заразиться коронавирусной инфекцией могут люди любого возраста, однако в группе риска находятся граждане старше 65 лет, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. В их случае коронавирус может тяжело протекать.

Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус?

Специалисты советуют воздержаться от посещения медучреждения и вызвать на врача на дом по телефону, указанному на сайте вашей поликлиники, либо по номеру 112 или 103.

Заниматься самолечением не рекомендуется.