Как не заразиться коронавирусом

Минздрав России и Роспотребнадзор назвали семь основных мер профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Чтобы снизить до минимума шансы заболеть коронавирусом, нужно соблюдать семь простых правил профилактики.
- Воздержитесь от посещения мест массового скопления людей — общественного транспорта в часы пик, торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий.
- Избегайте пребывания в замкнутом пространстве с людьми, имеющими признаки ОРВИ (кашель, насморк, чихание).
- Как можно чаще мойте руки с мылом, особенно после пребывания на улице и контактов с людьми.
- Регулярно дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым вы прикасаетесь.
- Откажитесь от рукопожатий, объятий и поцелуев в качестве приветствия.
- Используйте индивидуальные предметы гигиены (полотенца, зубные щетки и так далее).
- Помните, одноразовые медицинские маски не защищают от заражения вирусом. Их следует носить заболевшему в местах скопления людей, чтобы не распространять инфекцию.
Если же в последние 14 дней вы посещали страны, в которых зафиксирована вспышка коронавируса, либо контактировали с людьми, вернувшимися из этих стран, и обнаружили у себя приведенные ниже симптомы, обратитесь к врачу для подтверждения диагноза и получения необходимой медицинской помощи
Какие симптомы проявляются при коронавирусе?
Основные: повышение температуры тела, сухой кашель, одышка, чувство сдавленности в груди.
Редкие: головная боль, кровохарканье, тошнота, рвота, понос.
Симптомы коронавируса сходны с другими респираторными заболеваниями или гриппом. Заразиться коронавирусной инфекцией могут люди любого возраста, однако в группе риска находятся граждане старше 65 лет, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. В их случае коронавирус может тяжело протекать.
Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус?
Специалисты советуют воздержаться от посещения медучреждения и вызвать на врача на дом по телефону, указанному на сайте вашей поликлиники, либо по номеру 112 или 103.
Заниматься самолечением не рекомендуется.