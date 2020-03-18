США развязали в Сирии информационную войну с Россией

Соединенные Штаты выступают против турецко-российского сотрудничества; Вашингтон не хочет терять влияние на Анкару и запускает против России информационную кампанию. Подробнее о том, почему США развязали против РФ инфовойну в Сирии, — в материале Федерального агентства новостей.

Обвинение США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обвинил Российскую Федерацию в гибели десятков турецких военных в Сирии.

«Мы считаем, что Россия ответственна за гибель десятков турецких военных в ходе своих военных операций. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию и рассматриваем новые меры для поддержки Турции и завершения насилия», — сказал он.

Ранее Турция сообщила, что ее военные попали под обстрел в Идлибе. По последним данным, погибли 33 военных, около трех десятков получили ранения различной степени тяжести. В ответ турецкая армия нанесла удары по позициям Сирийской арабской армии (САА).

Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило о наступлении боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. Боевики, среди которых находились турецкие военные, атаковали позиции САА. В ходе ожесточенных боев турецкие военные понесли серьезные потери.

В сообщении Минобороны РФ утверждается, что Центр по примирению враждующих сторон сделал все, чтобы турецкие наблюдательные посты, развернутые на границе Идлибской зоны деэскалации, не попали под ответный огонь САА. При этом ВКС России в районе Бехуна, где турецкая армия понесла потери, не применялись.

Влияние США на Турцию

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что сейчас в российско-турецких отношениях наступает важный этап. Во-первых, состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4. Это необходимый шаг на пути урегулирования ситуации в провинции Идлиб, часть которой остается под контролем террористических групп. Во-вторых, по сообщению главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева, Россия и Турция могут подписать контракт на поставку второго полка С-400 в ближайшее время. По этому контракту Анкара будет участвовать в производстве техники. Это крайне важный с точки зрения укрепления военно-промышленного сотрудничества двух стран шаг.

«Очевидно, что такое положение дел не устраивает власти США, не желающие утраты влияния на Турцию, страну НАТО, являющуюся важным союзником американцев в регионе. Уже когда в Москве проводилась встреча лидеров России и Турции, власти США в Стамбуле провели конференцию на тему Идлиба, а госсекретарь Помпео заявил в Вашингтоне, что Турция имеет полное право защищать свои границы против Сирии и России. Теперь, как мы видим, американцы делают еще более громкие заявления, обвиняя Россию в смерти турецких военных и продолжая провоцировать таким образом конфликт двух государств, играющих важную роль не только на Ближнем Востоке, но и в мире», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, обвинения Вашингтона в адрес России — очевидная ложь и очередной элемент информационной войны. США делают в реальности все для того, чтобы антитеррористические силы враждовали друг с другом и не могли полностью решить проблему терроризма, которая возникла во многом по вине американцев.

«Окончательное поражение боевиков в Сирии лишит американцев возможности влиять на ситуацию в этой стране. Заявления и действия властей США в последнее время связаны с желанием не столько покончить с терроризмом, сколько не дать Турции уйти от американского влияния, в очередной раз беспочвенно обвинить Россию в чем-то компрометирующем и обосновать свое дальнейшее присутствие в одном из важнейших регионов мира», — заключил Сергей Простаков.

Турция не бросит террористов

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь также считает, что мертвые солдаты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана становятся еще одной темой информационной войны США против России. Иного ожидать и не приходилось — чем ближе выборы, тем более беспардонной и безответственной будет становиться риторика и команды президента и демократической оппозиции — стороны соревнуются в ненависти к Москве и, бесспорно, делают успехи.

«И это при том, что суть проблемы очевидна. Несмотря ни на какие договоренности, Анкара не собирается бросать заботливо вскормленных ею террористов и раз за разом подставляет своих военных под удары сирийских и российских сил. Ракеты и снаряды не способны отделить агнцев от козлищ, тем более, что агнцами турецких солдат и офицеров считать сложно. Стоит вспомнить, что турецкое командование не слишком долго раздумывало перед тем, как отдать приказ сбить российский Су-34 в 2015 году», — пояснил Юрий Голубь.

По мнению эксперта, по другому сценарию ситуация развиваться просто не может: чем дольше Турция будет поддерживать международных террористов, тем большие потери будет нести. Единственный выход — начать, наконец, соблюдать соглашения и приложить усилия, чтобы отделить преступников от вменяемой и договороспособной оппозиции. Разумеется, если таковая там в принципе существует, заметил политолог.

«Стоит заметить, что Помпео льет слезы по туркам, которые помогали запрещенной в России «Джебхат ан-Нусре»1, а эта банда, как известно, — ни что иное, как филиал запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1. Выходит, что все прежние слова североамериканских политиков о совместной борьбе с террористами — лишь колебания воздуха, даже при том, что от рук этих террористов гибли граждане США», — заключил Юрий Голубь.

Ранее сообщалось, что турецкие военнослужащие находились «в боевых порядках террористических формирований». После получения информации о потерях среди турецких военнослужащих Россия приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а раненые и тела погибших были оперативно эвакуированы на территорию Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.