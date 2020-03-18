Минспорт РФ посоветовал отменить проведение всех соревнований с 21 марта

Москва, 18 марта. Все официальные спортивные мероприятия на территории РФ, начиная с 21 марта, могут отменить или перенести до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавируса. Приказ с такой рекомендацией подписал сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин. Эти меры направлены на противодействие ввозу и распространению в России новой коронавирусной инфекции.

В документе уточняется, что к тем соревнованиям, которые все-таки будут проводиться, министерство рекомендует не допускать спортсменов, тренеров и других специалистов из тех регионов РФ, где объявлен карантин.

Еще одна рекомендация ведомства касается введения ограниченного режима работы спортивных организаций для детей.

«С 21 марта по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более 30 человек», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных коронавирусом достигло почти 185 тыс. человек в 159 странах мира. Жертвами вируса стали более 7,5 тыс. человек.

Ранее медики объяснили необходимость введения карантина и ограничения передвижения людей. Это помогает затормозить распространение коронавируса и снизить число заразившихся. В противном случае больницы могут не справиться с количеством заболевших. В Китае, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, ситуация начала стабилизироваться именно после закрытия на карантин ряда городов, в том числе города Ухань, ставшего эпицентром заболевания в КНР.