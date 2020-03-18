Брежнева рассказала, какими подарками ее балует Меладзе

Москва, 18 марта. Экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева рассказала, какими подарками ее балует известный супруг, композитор Константин Меладзе.

Певица вышла замуж за музыканта четыре года назад, но брак был встречен многими негативно, поскольку из-за Брежневой продюсер ушел от жены, которая родила ему троих детей.

Однако бывшую участницу одного из самых соблазнительных женских музыкальных коллективов роль разлучницы, судя по всему, не смутила. Во всяком случае, Брежнева старается не обращать внимания на критику в свой адрес и заявляет, что супруг часто радует ее приятными комплиментами и сюрпризами.

По словам певицы, все, что дарит ей композитор, «наполнено любовью».

«Будь то книги, вещи, ювелирные украшения или путешествия. Признаюсь, я редко жду чего-то конкретного, и очень приятно, когда мужу удается предугадать мои желания. Обожаю, проснувшись, слышать, как он играет на рояле. Когда Костя преподносит музыку, это лучший подарок для души», — рассказала она.

В 2019 году Брежневу и Меладзе неоднократно «разводили». В Сети появлялись слухи о том, что 56-летний музыкант якобы поступил с певицей так же, как и прежде со своей женой: закрутил роман с молоденькой солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег и готов подать на развод.

Однако Брежнева развеяла сплетни, опубликовав в Сети фото с продюсером, напоминает «Вечерняя Москва». Тогда певица показала, что пара по-прежнему вместе и счастлива. Кроме того, исполнительница продемонстрировала, что с Меладзе хорошо общается ее дочь Сара.

Недавно Брежнева рассказала, что иногда дома муж балует ее своими фирменными блюдами грузинской кухни. Певица сообщила, что сама готовкой не занимается никогда.