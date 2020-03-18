Черногория поставила РФ условие вывоза россиян из страны

Подгорица, 18 марта. Черногория готова разрешить вывоз россиян из страны только при условии, что теми же бортами будут вывезены находящиеся в РФ черногорцы. Об этом в среду заявил дипломатический источник.

«У России все готово для вывоза россиян — самолеты готовы, посольство готово, все документы оформлены, но проблема в увязке черногорскими властями разрешения на посадку самолета с вывозом черногорских граждан из РФ», — пояснил он агентству ТАСС.

По его словам, черногорские граждане не систематизированы. Речь идет и о туристах, и о студентах, и о служащих. При этом собирать их вместе для вывоза должна черногорская сторона, а не российская.

Накануне авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» заявили, что они не могут вывезти из Черногории российских граждан, так как Подгорица не дала на это разрешения. Речь идет примерно о 1100 пассажирах.

С аналогичными проблемами столкнулась авиакомпания S7, которая осуществляет чартерные рейсы из Тивата. Отметим при этом, что во вторник в Черногории был официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

Ранее Министерство иностранных дел России предупредило граждан об огромных очередях, с которыми они могут столкнуться в аэропортах Европы. Речь в первую очередь идет о Пальме-де-Майорке, Мадриде, Лиссабоне и Париже. Причиной стал особый пропускной режим, введенный в Европе из-за вспышки коронавирусной инфекции. На сегодняшний день очаги заразы находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране. Некоторые страны объявляют карантин и закрывают границы, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.