Москва, 18 марта. Партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс назвал ошибкой американского министерства юстиции уголовное преследование российской компании «Конкорд менеджмент» за якобы вмешательство в выборы США.

«Министерство юстиции США попросило снять уголовные обвинения, предполагавшие вмешательство в американские выборы в 2016 году и выдвинутые в 2018 году бывшим спецпрокурором Робертом Мюллером против «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кетеринг». Тем самым (министерство юстиции) подтвердило, что выдвижение обвинений против российской корпорации было вопиющим просчетом», — сказал бывший сенатор в интервью РИА Новости.

Юрист также напомнил, что в США в преступлении можно обвинить не только физические лица, но и юридические. Российская компания, как отметил Маркс, воспользовалась своими правами и потребовала документы и информацию, связанную с обвинением.

«Если бы власти США полностью подчинились, это бы раскрыло способы расследования, которые обладают высокой степенью секретности», — сказал бывший американский сенатор.

По его мнению, поскольку изначально было ясно, что российскую корпорацию привлечь к ответственности не удастся, преследование «Конкорда» превратилось в политическое шоу бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, а «не серьезные усилия по реализации уголовного законодательства».

Ранее вашингтонский суд удовлетворил ходатайство прокуроров о закрытии дела против «Конкорда». Обвинение предпочло закрыть дело, но не предоставлять защите доказательные базы, чтобы не раскрывать секретные работы американских правоохранителей.

Бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя победу «Конкорда», отметил, что американцы побоялись, что правда всплывет наружу, поэтому и попросили закрыть дело. Однако закрытием дела, как считает предприниматель, история не закончится. По его словам, «Конкорд» готовит иск к США за незаконное преследование и санкции на сумму 50 млрд долларов.