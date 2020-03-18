Британские врачи отказались госпитализировать зараженную коронавирусом актрису Куриленко

Лондон, 18 марта. Британские врачи отказались госпитализировать актрису Ольгу Куриленко, у которой ранее подтвердился коронавирус. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Куриленко сообщила, что больницы в Великобритании переполнены, поэтому здесь госпитализируют только тех, кто борется за жизнь.

«Мне сказали, если станет хуже, звонить опять в скорую», — поделилась актриса.

По словам заразившейся звезды, ее доставили в больницу с температурой 39 градусов. У актрисы взяли мазок из горла для анализа, который и подтвердил коронавирусную инфекцию. Так как в больницу ее не положили, Куриленко самоизолировалась дома. Звезда в течение недели боролась с высокой температурой, пишет «Царьград».

Актриса ответила на вопрос подписчиков, где она могла заразиться.

«Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки», — цитирует Куриленко Deita.ru.

Рассказала звезда и о «лечении», которое прописали ей британские медики. Актриса подчеркнула, что ей не назначили ничего, кроме парацетамола для снижения температуры. Куриленко по собственной инициативе принимает витамины, пьет свежевыжатые соки и ест чеснок и квашеную капусту, так как это полезно для иммунитета, пишет KP.RU. Звезда поблагодарила поклонников за беспокойство и сообщила, что температура у нее уже идет на спад.

Ольга Куриленко сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия». Также актриса исполнила роли в фильмах «Обливион», «Семь психопатов», «Академия вампиров», «Хитмэн» и «Париж, я люблю тебя».