Перенджиев объяснил, почему террористы напали на Красный Полумесяц в Идлибе

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» напали на сотрудников Сирийского Арабского Красного Полумесяца в провинции Идлиб. Вооруженные боевики разграбили офисы САКП и больницы в городах Идлиб и Ариха, избили активистов и увезли их в неизвестном направлении. Зачем террористам грабить гуманитарщиков, которые работают на их территории — в материале Федерального агентства новостей.

Военное преступление

Нападение осудили несколько международных организаций, в том числе управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Атаку на Красный Полумесяц назвали «неприемлемым нарушением прав гуманитарным работников».

«Это нападение препятствует распределению гуманитарной помощи, в которой отчаянно нуждаются сотни жителей Сирии», — предупреждают координаторы ООН по Сирии Имран Реза и Кевин Кеннеди.

Руководство Сирийского Арабского Красного Полумесяца сурово осудило нападение террористов.

«Эти нападения являются военными преступлениями и преступлениями против человечности. Они совершены стороной, которая контролирует эти районы и следовательно, несет ответственность за безопасность и защиту волонтеров, — заявили в САКП. — Подобные преступления не имеют срока давности».

Коррупционная борьба

Международная реакция заставила боевиков искать оправдания своим преступлениям: «министерство юстиции» действующего в Идлибе «Правительства национального спасения» (марионеточного органа, созданного ХТШ) обвинило сотрудников САКП в «коррупции». В «правительстве» террористов подтвердили – офисы гуманитарной организации будут закрыты «до окончания расследования».

Обвинения в коррупции со стороны террористов выглядят циничной издевкой, поскольку именно «Хайят Тахрир аш-Шам» и марионеточное «Правительство национального спасения» неоднократно были уличены в безудержной коррупции в Идлибе. Главаря ХТШ Абу Мухаммеда Джулани обличали даже высокопоставленные боевики, такие как Абдулла аль-Мухайсини и Абу Абде аль-Ашда.

По данным «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), располагающей широкой сетью осведомителей на подконтрольной боевикам территории, «Правительство национального спасения» с помощью ХТШ установило контроль над всеми организациями и ассоциациями в Идлибе, которые получали из-за рубежа финансовую помощь на гуманитарные нужды.

«Правительство» террористов не только присваивало все гуманитарные грузы, поступающие в Идлибе через турецкую границу, но и не стеснялось составлять подставные списки ее адресатов. В Идлибе по завышенным ценам торговали содержимым гуманитарных грузов, установив при этом чиновникам, ответственным за ее распределение, зарплату в 50 долларов в день.

С учетом этих фактов, обвинение в «коррупции» в адрес Сирийского Красного Полумесяца в Идлибе – способ получить доступ к документации по поставкам и замести следы нелегального распределения и торговли гуманитарной помощью.

Искусственный гуманитарный кризис

Нападение на сотрудников Сирийского Арабского Красного Полумесяца говорит о том, что боевики пытаются создать в Идлибе искусственный гуманитарный кризис, считает политолог, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Они хотят показать, что на их территории не допускаются никакие гуманитарные действия, не согласованные с ними, — заявил Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей. — Они, естественно, не признают какие-либо международные организации гуманитарного характера, и хотят запугать любых деятелей – волонтеров, гуманитарщиков, — которые хотят облегчить жизнь на этой территории».

Действия боевиков вполне согласуются с официальной линией Турции, которая оправдывает вооруженное вторжение на территорию Сирии «катастрофическим миграционным кризисом» на своих границах.

«Террористы добиваются роста напряженности в Идлибе, хотят, чтобы ситуация на этой территории была как можно более напряженной. Их задача – чтобы люди там не оставались, бежали, создавая поток миграции, возникала неблагоприятная гуманитарная обстановка. Эрдоган неоднократно заявлял об огромных миграционных потоках, — напомнил Перенджиев, – а миграционных потоков нет. А надо, чтобы были, и раз нет – надо их создавать, хотя бы таким путем».

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил вторжение в Идлиб «не авантюрой, а национальным интересом» Турции, заявив, что его страна не в состоянии впустить на свою территорию больше беженцев из Сирии. По мнению Эрдогана, это оправдывает присутствие турецких войск на сирийской территории.