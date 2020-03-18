Одной из самых обсуждаемых и близких простым семьям поправок в конституцию является провозглашение детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Такая строка в основном законе претендует стать главным достижением Десятилетия детства, которое сейчас проходит в стране, а также расставит акценты в программе развития России на многие годы вперед.

Недаром многие эксперты называют новый вариант конституции «просемейным». Такого мнения придерживается, в частности, общественный деятель Мария Львова-Белова. Кстати — многодетная мать.

«В главном законе страны появляется тема материнства, детства. Важность этой темы для государства теперь однозначна. Популяризация семьи, в том числе многодетной, становится государственным трендом. Я думаю, дальше все будет только улучшаться и развиваться», — пояснила Львова-Белова.

«Такая расстановка приоритетов, когда в первую очередь говорят о семье и детях, характерна для здорового общества: значит, это общество заботится о будущем. Не о каких-то сиюминутных гедонистических интересах, а о будущем благополучии», — считает еще одна многодетная мать (шесть детей и ждет седьмого), уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Напомним, что в проекте обновленной конституции предложен целый ряд статей, которые посвящены детям и семьям. Например, в статье №67 могут появиться такие строки: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию у них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Как пишет Nation News, «это значит, что государство точно не будет сокращать программы поддержки семей с детьми, что в той или иной мере сохранится материнский капитал (пока он, кстати, только растет), выплаты нуждающимся и так далее».

«Говорят, что ни в одной стране мира такого — детей в конституции — нет. Ну и здорово! А у нас будет!» — заключают журналисты издания.

В статье 72 к совместному ведению Российской Федерации (федеральной власти) и субъектов Российской Федерации (региональных властей) предложено отнести защиту семьи, материнства, отцовства и детства, защиту института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

А в обязанность правительства России в статье 114 вменяется поддержка, укрепление и защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей.

Поправки в основной закон будут внесены исключительно после подведения итогов общероссийского голосования, которое состоится 22 апреля. Чтобы каждый смог выразить свое мнение, голосование назначено на рабочий день, который уже объявлен выходным.

В числе предложенных изменений — ежегодная индексация пенсий и других социальных пособий, защита культурного и исторического наследия, а также закрепление ответственного отношения к экологии и животным.