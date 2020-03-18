Онищенко отреагировал на продление школьных каникул из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко считает нецелесообразным продление школьных каникул в России из-за коронавируса.

Он прокомментировал решение Минпросвещения продлить каникулы в российских школах до 12 апреля. Как пишет «НьюИнформ», по мнению Онищенко, принятые меры не совсем понятны, так как ситуация с коронавирусом по всей России разная.

«Непонятно, зачем такой длительный срок, потому что в разных регионах ситуация разная, она не везде одинаковая по всей России. Нужно поосторожнее быть с продлением каникул. В тех регионах, где будет серьезная ситуация, там нужно продлевать каникулы и, может быть, даже на больший срок», — сказал он.

Напомним, каникулы в российских школах объявлены с 23 марта до 12 апреля. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования. В Минпросвещения приняли решение увести учащихся на каникулы в связи с распространением инфекции.

Ранее стало известно, что с 21 марта на вынужденные «каникулы» могут уйти не только школы, но и учебные заведения в городах-миллионниках, а также в городах с населением свыше 500 тысяч жителей.

Источник в правительстве рассказал Федеральному агентству новостей, что эта мера продлится минимум неделю. За это время кабмин и региональные власти будут отслеживать развитие ситуации с пандемией коронавируса.

По данным на 18 марта, на территории России зафиксировано 114 случаев заболевания. За последние сутки новые инфицированные были выявлены в 15 субъектах страны. Четыре случая зафиксированы в Москве, в Самарской, Калининградской и Тверской областях по два случая, в Красноярском крае, в Республике Татарстан, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях по одному случаю.