Афины, 18 марта. Власти Греции сняли арест с бронеавтомобилей Τyphoon GSS-300, которые были обнаружены на судне, следовавшем из Италии в Ливию. Маршрут корабля с военным грузом был запланирован с остановкой в Турции.

В 2015 году стало известно, что правоохранительные органы Греции при досмотре судна нашли восемь единиц бронеавтомобилей Τyphoon GSS-300, которые направлялись в Ливию в обход эмбарго ООН. Бронетехника была арестована и конфискована.

После того, как постановление об аресте было снято, Τyphoon GSS-300 передали в распоряжение полиции Греции и направили на греко-турецкую границу, где сейчас наблюдается напряженная ситуация из-за наплыва беженцев. Обострение вопроса, связанного с нелегальной миграцией в Грецию из Турции, произошло после того, как 28 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о невозможности сдерживания беженцев. После этого Анкара открыла свои границы с европейским союзом, в Грецию устремились тысячи мигрантов.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил позицию Турции и раскритиковал ее за попытки шантажа мигрантами, заявив о недопустимости такой недальновидной политики.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев подчеркнул, что отношения между Афинами и Анкарой никогда не были на «любовном уровне», у стран множество нерешенных вопросов по использованию приграничных территорий, а также морского и воздушного пространств.

«Надо смотреть в корень отношений Турции с Грецией — вы же знаете, они накалены до предела. Потому что Турция выступает за ограничение возможностей Греции с точки зрения использования водного пространства, пограничного. Греция и Турция никогда между собой любовью не пылали. У них нерешенные вопросы по воздуху, противовоздушной обороне, по использованию морского пространства», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

Хатылев также отметил, что Греция ведет собственную политику и занимает отличную от Турции сторону, наглядно показывая свое несогласие с воинственным курсом Эрдогана.