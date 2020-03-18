СК РФ завершил расследование убийства петербургской аспирантки

Москва, 18 марта. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела по факту убийства аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в котором подозревается историк Олег Соколов.

«По данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие собрало всю доказательную базу и передало уголовное дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинения.

Напомним, что в ноябре прошлого года доцента СПбГУ Соколова извлекли из реки Мойка, куда он упал, пытаясь избавиться от фрагментов женского тела. В квартире у историка нашли расчлененные останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у преподавателя были романтические отношения.

Впоследствии Соколов признал свою вину. Согласно предварительным данным, доцент застрелил девушку в ходе ссоры, а после расчленил ее тело и попытался избавиться от него по частям. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение и хранение оружия».

В январе эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, проводившие психолого-психиатрическую экспертизу, установили, что Соколов был вменяем. Сейчас историк находится под стражей, следствие по его делу ведет центральный аппарат Следственного комитета России.