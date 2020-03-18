Счетная палата сообщила о миллиардном ущербе от незаконной вырубки леса в РФ

Москва, 18 марта. Ущерб от незаконной вырубки лесов в 2019 году превысил 5,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

«На ситуации существенно сказывается отсутствие информационного обмена между контролирующими органами на основе единой информационной платформы, позволяющей проследить движение леса от его заготовки и транспортировки до таможенного оформления и вывоза за пределы таможенной территории страны», — приводит фрагмент документа «Парламентская газета».

Аудиторы считают, что нарушения в лесном законодательстве происходят в том числе из-за маленьких зарплат лесников, которая во многих субъектах не превышает 14 тысяч рублей.

Вопрос оплаты труда лесников ранее поднимался в Совете Федерации. Сенатор Дмитрий Шатохин в августе 2019 года говорил о том, что субвенцию регионам на управление лесами ежегодно необходимо увеличивать не менее чем на 10%. Такая мера, по его мнению, способствовала бы решению накопившихся в отрасли проблем.

Кроме того, в целях сохранения российских лесов член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков предложил запретить передачу лесных участков в аренду иностранным организациям. Он объяснил, что предоставление территорий в долгосрочное пользование в Сибири приводит к их опустошению.