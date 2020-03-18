Литвинова рассказала о своем способе борьбы с коронавирусом

Москва, 18 марта. Известная актриса театра и кино Рената Литвинова рассказала поклонником о своем способе борьбы с коронавирусом. Телеведущая закупила водку в целях дезинфекции.

В своем Instagram-аккаунте звезда перечислила распространенные фразы, звучащие в Сети на фоне пандемии: «пить горячую воду», «не вдыхать воздух рядом с кашляющими людьми», «курящие реже заражаются».

Сама Литвинова решила обезопасить себя и близких другим методом.

«Я, если честно, купила восемь бутылок водки для дезинфекции во все обшлага. Иногда натягиваю одноразовые перчатки и всех протираю спиртовыми салфетками — начинается какая-то новая жизнь. Очень похоже на «когда-то в молодости», но меня это только укрепляет», — написала актриса.

Как отмечает «Дни.ру», Литвинова часто бывает за границей, в особенности во Франции. Однако в связи с происходящими в мире событиями ей пришлось отказаться от поездок.

Коронавирусная инфекция унесла жизни более восьми тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения объявила, что мир столкнулся с пандемией. Больше всего пострадали от инфекции Китай и европейские страны. Власти государств вынуждены были прибегнуть к чрезвычайным мерам: ввести карантин и закрыть границы. В России, по данным на 18 марта, заражены 114 человек.

Ранее двойняшки Лиза и Гарри Галкины напомнили поклонникам о необходимости тщательного мытья рук и соблюдения карантина на фоне распространения инфекции.