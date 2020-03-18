Ответчик по делу о побоях зарезал жену у здания суда на Урале

Екатеринбург, 18 марта. Мужчина зарезал жену и ранил пристава рядом со зданием суда в городе Первоуральске Свердловской области, подозреваемый объявлен в розыск.

Убийство произошло возле судебного участка. Женщина написала заявление об избиении со стороны мужа, ему грозил штраф до пяти тысяч рублей.

На заседание супруги пришли порознь, но встретились у суда. Между ними разгорелся конфликт, после чего мужчина выхватил нож и несколько раз ударил жену.

Пострадавшая забежала в здание суда и закричала. Пристав попытался защитить женщину, но сам получил ножевые ранения. Нападавший скрылся, а женщина умерла от полученных травм.

Как сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области, пристава отправили в больницу. Подозреваемым оказался Вячеслав Попов 1983 года рождения. Ранее он уже привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.

Полиция Первоуральска разыскивает нападавшего. У погибшей остались трое маленьких детей, пишет Ura.ru.