МИД РФ заявил, что все попытки Запада нарушить стабильность в Крыму обречены на провал

Москва, 18 марта. Западные страны продолжают попытки изолировать Крым, несмотря на их тщетность. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел РФ по случаю шестой годовщины воссоединения с Крымом.

«Попытки изолировать Крым продолжаются, однако следовать этому курсу нашим оппонентам становится все сложнее. В 2019 году в Крыму и Севастополе с успехом состоялось более 70 значимых международных мероприятий», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о пятом Ялтинском международном экономическом форуме, который собрал рекордное число участников — 4,5 тыс. человек из 89 стран мира.

МИД РФ подчеркнул, что на сегодняшний день республика активно развивается. В декабре прошлого года было открыто железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, а в этом году ожидается запуск грузового сообщения. Кроме того, завершается строительство автомагистрали «Таврида». Все это положительно сказывается на экономике региона и туристической сфере. Только в прошлом году в Крыму отдохнуло 7,4 млн человек, хотя до 2014 года показатель туристической посещаемости не превышал 5,5 млн человек.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что в этих условиях, попытки внешних сил нарушить стабильность в Крыму заведомо обречены на провал.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.