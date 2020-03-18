Путин назвал главное отличие пенсионных реформ России и Франции

Москва, 18 марта. Президент России Владимир Путин назвал главное отличие пенсионной реформы в РФ и Франции. По словам главы государства, российские власти в отличие от французских сохранили практически все льготы.

«Самый острый вопрос в ходе проведения реформы – насколько я себе представляю, — это вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию, с приравниванием всех практически под одну гребенку. С точки зрения экономики это обосновано. <…> Мы с прагматической точки зрения поступили неверно, потому что мы практически все сохранили, все льготы», — сказал российский лидер в интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства при этом отметил, что с прагматической точки зрения президент Франции Эммануэль Макрон поступил правильно.

Путин напомнил, что обсуждаемый во Франции законопроект спровоцировал профсоюзные манифестации.

Новые правила планируются ввести с 2025 года для работников, которые родились после 1975 года. Авторы законодательной инициативы хотят убрать более четырех десятков специальных пенсионных режимов, предусматривавших льготы для ряда профессий. Начисление пенсий будет осуществляться на протяжении всей карьеры на основе пенсионных баллов, которые будут устанавливаться ежегодно административным советом национальной пенсионной кассы, напомнил «ФедералПресс».