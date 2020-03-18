Газзаев рассказал, как поправки в Конституцию РФ укрепят приоритеты национальной политики

Обновление Конституции РФ уже одобрили Госдума, Совет Федерации, Конституционный суд России, свою подпись под списком поправок поставил президент Владимир Путин. 22 апреля — если не помешает угроза распространения коронавирусной инфекции —за или против поправок проголосуют россияне. Некоторые пункты изменений вызывают понятные споры, и Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать их депутата, председателя думского комитета по делам национальностей Валерия Газзаева.

— Валерий Георгиевич, вам более других известно, как много языков в нашей стране. Вам кажется справедливым утверждение о русском языке как языке государствообразующего народа России?

— Я считаю, что закрепление в конституции страны русского языка как языка государствообразующего народа — правильный шаг. Никто не возьмется отрицать, что лучше любых «скреп» нашу многонациональную страну объединяет русский язык — наш государственный язык и язык межнационального общения. На русском языке были созданы величайшие произведения, совершены научные открытия. Благодаря именно русскому языку вся многонациональная семья народов России чувствует себя единым целым.

— Но ведь у нас в стране примерно 150 языков, не будет обидно носителям других?

— Вы знаете, русский язык никогда в истории нашего государства не насаждался насильно. Все наши народы во все времена могли спокойно развиваться, говорить на своем национальном языке, изучать родной язык в школах, издавать газеты, журналы, свободно исповедовать какую-либо религию. Это и есть важнейший элемент нашей культурной, национальной, а значит, гражданской идентичности. На основе неизменной преамбулы «Мы многонациональный народ России….» мы должны были передать, что все народы страны скреплены государствообразующим народом и языком. Это наш стрежень, крепкая опора и центр единения и развития всех языков, культур и традиций равноправных народов Российской Федерации.

— В одной из поправок есть гарантия прав коренных малочисленных народов. Зачем делается это дополнение, почему оно важно?

— Правовая база в сфере защиты прав коренных малочисленных народов создавалась в России планомерно с 1995 года. Сегодня особые права этим народам гарантируются нормами более 20 федеральных законов (Лесной Кодекс, Водный Кодекс, ФЗ «Об охоте», ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и др.). Все это было сделано для того, чтобы сохранить и поддержать уникальный традиционный уклад жизни и хозяйственной деятельности, которые до сих пор ведут эти народы. В поправках в конституцию еще раз подчеркнуто, что особые права коренных малочисленных народов — это незыблемые приоритеты государства. Это гарантии, которые государство будет исполнять и в будущем.

— Почему в основном законе страны решили прописать структуру института брака и семьи, а не доверить этот выбор самим людям?

— Для меня, как воспитанного на Кавказе человека, традиционные семейные ценности являются незыблемыми. Мы должны передать нашим детям, внукам, правнукам здоровые и традиционные для нашей страны представления о семье. Разложению моральной и духовной культуры мы готовы и будем противостоять. Важно, что традиционные ценности остаются в приоритете государства, именно такие ценности теперь записаны в основном законе — Конституции РФ.

— Валерий Георгиевич, одна из поправок стала причиной, пожалуй, самых горячих споров: президентский срок и, соответственно, продление президентства для Владимира Путина. Как Госдума обосновывает эту поправку?

— Сегодня много огульной критики, но важно помнить, что депутаты, проголосовав за эту поправку, поддержали своих избирателей, которые доверили им свой голос. Вы не представляете, сколько в личном общении с избирателями звучит наказов о продлении сроков исполнения полномочий действующего президента. Все хорошо помнят, в какой стране жили до Путина. Депутаты Государственной думы озвучили желание большей части общества, наших граждан. И эта большая часть нашего общества хочет, чтобы Владимир Путин оставался главой государства.