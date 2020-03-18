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Газзаев рассказал, как поправки в Конституцию РФ укрепят приоритеты национальной политики

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Газзаев рассказал, как поправки в Конституцию РФ укрепят приоритеты национальной политики

Обновление Конституции РФ уже одобрили Госдума, Совет Федерации, Конституционный суд России, свою подпись под списком поправок поставил президент Владимир Путин. 22 апреля — если не помешает угроза распространения коронавирусной инфекции —за или против поправок проголосуют россияне. Некоторые пункты изменений вызывают понятные споры, и Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать их депутата, председателя думского комитета по делам национальностей Валерия Газзаева.

— Валерий Георгиевич, вам более других известно, как много языков в нашей стране. Вам кажется справедливым утверждение о русском языке как языке государствообразующего народа России?

Я считаю, что закрепление в конституции страны русского языка как языка государствообразующего народа — правильный шаг. Никто не возьмется отрицать, что лучше любых «скреп» нашу многонациональную страну объединяет русский язык — наш государственный язык и язык межнационального общения. На русском языке были созданы величайшие произведения, совершены научные открытия. Благодаря именно русскому языку вся многонациональная семья народов России чувствует себя единым целым.

Газзаев рассказал, как поправки в Конституцию РФ укрепят приоритеты национальной политики

— Но ведь у нас в стране примерно 150 языков, не будет обидно носителям других?

— Вы знаете, русский язык никогда в истории нашего государства не насаждался насильно. Все наши народы во все времена могли спокойно развиваться, говорить на своем национальном языке, изучать родной язык в школах, издавать газеты, журналы, свободно исповедовать какую-либо религию. Это и есть важнейший элемент нашей культурной, национальной, а значит, гражданской идентичности. На основе неизменной преамбулы «Мы многонациональный народ России….» мы должны были передать, что все народы страны скреплены государствообразующим народом и языком. Это наш стрежень, крепкая опора и центр единения и развития всех языков, культур и традиций равноправных народов Российской Федерации.

— В одной из поправок есть гарантия прав коренных малочисленных народов. Зачем делается это дополнение, почему оно важно?

Правовая база в сфере защиты прав коренных малочисленных народов создавалась в России планомерно с 1995 года. Сегодня особые права этим народам гарантируются нормами более 20 федеральных законов (Лесной Кодекс, Водный Кодекс, ФЗ «Об охоте», ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и др.). Все это было сделано для того, чтобы сохранить и поддержать уникальный традиционный уклад жизни и хозяйственной деятельности, которые до сих пор ведут эти народы. В поправках в конституцию еще раз подчеркнуто, что особые права коренных малочисленных народов — это незыблемые приоритеты государства. Это гарантии, которые государство будет исполнять и в будущем.

Газзаев рассказал, как поправки в Конституцию РФ укрепят приоритеты национальной политики

— Почему в основном законе страны решили прописать структуру института брака и семьи, а не доверить этот выбор самим людям?

— Для меня, как воспитанного на Кавказе человека, традиционные семейные ценности являются незыблемыми. Мы должны передать нашим детям, внукам, правнукам здоровые и традиционные для нашей страны представления о семье. Разложению моральной и духовной культуры мы готовы и будем противостоять. Важно, что традиционные ценности остаются в приоритете государства, именно такие ценности теперь записаны в основном законе — Конституции РФ.

— Валерий Георгиевич, одна из поправок стала причиной, пожалуй, самых горячих споров: президентский срок и, соответственно, продление президентства для Владимира Путина. Как Госдума обосновывает эту поправку?

Сегодня много огульной критики, но важно помнить, что депутаты, проголосовав за эту поправку, поддержали своих избирателей, которые доверили им свой голос. Вы не представляете, сколько в личном общении с избирателями звучит наказов о продлении сроков исполнения полномочий действующего президента. Все хорошо помнят, в какой стране жили до Путина. Депутаты Государственной думы озвучили желание большей части общества, наших граждан. И эта большая часть нашего общества хочет, чтобы Владимир Путин оставался главой государства.

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