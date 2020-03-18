Петербургские супермаркеты не испытывают дефицита товаров: на полках все есть

Санкт-Петербург, 18 марта. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил торговые точки крупных сетей Петербурга, чтобы проверить, действительно ли возник дефицит туалетной бумаги и других товаров на фоне сообщений о распространении коронавируса. ФАН публикует фото- и видеоотчет, подтверждающий, что в Северной столице нет проблем с продуктами и предметами гигиены.

В последние дни россияне стали чаще покупать туалетную бумагу, гречку, макароны, консервы и другие товары первой необходимости. По оценкам председателя президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова, спрос вырос на 200–300%.

В соцсетях и мессенджерах время от времени распространяются фотографии пустых полок российских торговых точек. Но, как показал наш утренний рейд по крупным питерским супермаркетам, никакого дефицита товаров нет и близко.

Для сравнения, в бельгийском Андерлехте наблюдается совершенно иная картина. Этим снимком с нами поделились россияне, которые сейчас находятся в Бельгии.

«В Бельгии паника в самом магазине. Ты видишь людей, которые все скупают, и волей-неволей заражаешься этим», — рассказала ФАН жительница страны.

В связи с ажиотажем в бельгийские магазины с 08.00 до 09.00 впускают только людей старше 65 лет, чтобы они имели возможность приобрести необходимое, так как молодежь все раскупает. Кроме того, каждому покупателю в Бельгии выделяют на шоппинг не более 30 минут. Судя по полкам петербургских магазинов, жителям Северной столицы вряд ли такое грозит. Кроме того, эксперты подтверждают, что склады российских ритейлеров забиты товаром и еще долго смогут удовлетворять потребности россиян.