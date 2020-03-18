LIVE: Коронавирус: в опасности ли Петербург?

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей проводят пресс-конференцию на тему «Коронавирус: в опасности ли Петербург?». Мы намерены узнать мнение специалистов о коронавирусе, реальна ли опасность эпидемии для России, в частности на Северо-Западе. Оправдан ли запрет на массовые мероприятия и обязательный карантин для всех прибывших из-за границы или это избыточные меры? Как борются с инфекцией в странах Евросоюза? Нужно ли закрывать границы ради безопасности граждан России и реально ли единство мировых держав в борьбе с вирусом? Какой способ государственного управления позволяет более эффективно справляться с эпидемиологической опасностью – авторитарный строй или демократический?

Требуются ли в связи с коронавирусом вносить изменения в законодательство Российской Федерации, нужно ли вводить административную или уголовную ответственность за отказ от карантина? Как должен оплачиваться больничный тем, кто находится на карантине, должна ли выплачиваться заработная плата в полном объеме, каким образом должна быть организована доставка еды вынужденно изолированным?