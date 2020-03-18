Пьеху возмутили слухи об интимной связи с Магомаевым

Москва, 18 марта. Народная артистка СССР Эдита Пьеха раскритиковала сериал «Магомаев», в котором ей приписали интимную связь со знаменитым исполнителем.

Драма, главную роль в которой исполнил Милош Бикович, вызвала недоумение уже у многих зрителей и тех, кто лично знал Муслима Магомаева. Они заявили о несоответствии реальных фактов и сюжета сериала.

Например, в одном из эпизодов показаны близкие отношения артиста с певицей Норой Кароль, прототипом которой стала Пьеха. Знаменитую исполнительницу такое решение сценаристов возмутило. Она поспешила опровергнуть слухи.

«Какая грязь! У меня не было никаких близких отношений с Магомаевым. Создатели всякую грязь собирают для того, чтобы привлечь побольше внимания», — подчеркнула она.

Пьеха добавила, что ни о каком романе с певцом и речи не могло быть, поскольку она в то время была замужем. Артистка указала, что даже о дружбе между ними сказать нельзя.

«Мы пели, но не дружили. Я даже не знаю, каким он был человеком», — констатировала Пьеха.

Премьера нашумевшего сериала состоялась 9 марта. Сюжет повествует о жизни известного исполнителя, в том числе о его знакомстве с будущей супругой Тамарой Синявской. Съемки проходили в Баку и Москве. Исполнителей главных ролей — Биковича и Ирину Антоненко — утверждала лично сама Синявская.

Ранее актер Вилен Бабичев объяснил, почему серб Бикович стал таким популярным в России. По его мнению, причина в том, что он не только прекрасный артист, но и невероятно харизматичный человек.