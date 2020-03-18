Примаков рассказал о «страшном стрессе» Евросоюза из-за вспышки коронавируса

В Европе на фоне вспышки коронавируса больше нет единого мнения по поводу санкционной политики в отношении России; это важный сигнал. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы, известный тележурналист Евгений Примаков.

Удар по экономике

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт выразил мнение, что Берлину необходимо пересмотреть свои отношения с Москвой и отменить непродуктивные экономические санкции против России на фоне вспышки коронавируса. Он отметил, что России и Германии надо помогать друг другу, особенно в такие трудные времена.

Кроме того, немецкий политик прогнозирует, что нынешний кризис, вызванный эпидемией, очень сильно ударит по экономике Европейского союза.

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — отметил Гердт.

Также политик обратил внимание, что странам Европейского союза следует восстанавливать товарооборот с Российской Федерацией. Это, по его мнению, пойдет на пользу всей экономической системе ЕС. Он планирует поднять этот вопрос уже на следующем заседании международного комитета бундестага.

Брюссель оказался не готов

Как отметил Евгений Примаков, коронавирус не является хорошим поводом ни для снятия экономических санкций, ни для чего-то другого. Политик заметил, что коронавирус сам по себе опасен и рушит систему здравоохранения, экономику и так далее.

«Ничего хорошего мы не можем ждать от коронавируса. К сожалению, и снятие санкций. Отмену ограничительных мер мы можем ждать от другого. Сейчас Европейский союз испытывает страшный стресс по поводу пандемии коронавируса. Мы видим абсолютную неготовность Брюсселя активно включаться в борьбу с эпидемией в Италии. Мы видим совершенно искренние обиды Прибалтики на Польшу, потому что та не пропускает граждан Латвии, Эстонии и Литвы через свою территорию. Мы видим закрытие границ [внутри ЕС]», — пояснил Евгений Примаков.

При этом известный журналист обратил внимание, что французские врачи не отправились на север Италии спасать своих коллег, а Германия не отгрузила медикаменты в страдающие от коронавируса районы Европы. Кроме того, Евгений Примаков напомнил про недавнее заявление сербского лидера Александра Вучича, который призвал Китай помощь Сербии с коронавирусом.

«Надежды на Евросоюз нет и, видимо, Сербия теперь трижды подумает, идти или не идти в ЕС. Это все даже не кризис, это катастрофа для Европейского союза. Потому что Евросоюз изначально строился на теме общего роста, общеевропейской судьбы. Какая теперь может идти речь об общей европейской судьбе, когда не обеспечивается даже самая базовая безопасность людей. Именно в связи с этим будут возникать вопросы к общей европейской политике. С чего одна страна, выросшая на здоровом национальном эгоизме, должна следовать каким-то установкам из Вашингтона или Брюсселя о том, что нужно держать санкции здесь, держать там, становиться в строй и так далее. Вот этот строй и будет распадаться», — добавил Евгений Примаков.

По мнению депутата, причина распада будет заключаться в том, что у национальных парламентов и элит возникает все больше вопросов к необходимости каких-то общих политических мер солидарности. При этом санкции против России — это как раз и есть политическая мера солидарности, уверен Евгений Примаков. И у государств, которым невыгодны санкции против России, будет все больше вопросов.