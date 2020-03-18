Сирия, 18 марта. Международная коалиция во главе с США готовится к выводу своих сил с нескольких баз в Ираке. На юг Идлиба направлены в качестве подкрепления сирийской армии бойцы проиранских формирований. На востоке Алеппо курдские боевики арестовали женщину. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят работы по разминированию в западных окраинах города Алеппо; стягивают отряды подкрепления на юг Идлиба; отразили нападение боевиков в Хаме.

«Отряды народной самообороны» (YPG): арестовали женщину на востоке Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): якобы нанесла удар по позициям правительственных войск в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла ракетами подразделения САА в Идлибе и на севере Хамы.

Международная коалиция: готовится к выводу военнослужащих с базы «Аль-Каим» на севере Ирака.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) приступили к очередному этапу работ по разминированию в западных окраинах города Алеппо. Как сообщает новостное агентство SANA, до 16.00 саперы будут прочесывать районы Лейрамун, Кастелло, Инзарат и Кафр-Хамра в поисках боеприпасов и мин-ловушек, оставленных террористами «Хайят Тахрир аш-Шам».

На востоке провинции «Отряды народной самообороны» (YPG) провели рейд в городе Манбидж. По данным агентства Baladi News, на КПП боевики арестовали женщину. Причины, по которым мирная жительница была заключена под стражу не сообщаются. Отметим, что в настоящее время боевики YPG участили рейды с целью принудительной вербовки в ряды «Демократических сил Сирии».

Провинция Идлиб

Как передает один из медиаресурсов боевиков в социальной сети Twitter, проиранские силы «Катаиб Хезболла» и «Хашд Шааби» направлены из соседних провинций на юг Идлиба к городу Серакиб, Кафр-Набель, Хазарин и на восток Латакии в окрестности города Кбана. В составе колонн техники были замечены танки, артиллерийские и ракетные установки.

«Сирийская национальная армия» заявила, что в результате боестолкновения с правительственными войсками у деревни Аль-Фатира были убиты и ранены несколько сирийских военнослужащих. Дислоцированные у Джебель Аз-Завия подразделения САА открыли ответный огонь по позициям боевиков.

Провинция Хама

Ирак

Как передает агентство Al Masdar, со ссылкой на сообщение пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, международная коалиция отводит свои силы с военных баз на северо-западе Ирака. База «Аль-Каим» будет полностью передана иракским силам безопасности, а американский персонал и оборудование будут вывезены в ближайшие дни. В течении 2020 года военнослужащие также покинут другие ключевые позиции в Ираке, такие как авиабаза «К-1» в провинции Киркук и база «Каяра» на юге Мосула.

Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством»1 и вывод иностранных войск из страны. Обстановка в Багдаде обострилась 3 января, когда США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта по конвою подразделений армии Ирана и сил специального назначения «Кудс», в результате чего погиб генерал Касем Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Президент Ирака Бархам Салех осудил действия США и назвал их атакой на суверенитет страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.