Черногория использует российских туристов как заложников

Подгорица, 18 марта. Власти Черногории после закрытия границ 16 марта не дают российским авиакомпаниям разрешения забрать оказавшихся в стране туристов в Россию, выдвигая свои встречные требования к ним, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Из европейских стран Черногория в наименьшей степени пострадала от коронавируса. Долгое время она вообще была единственной страной в Европе, где не было не только ни одного умершего, но даже и ни одного заболевшего.

Только вчера, 17 марта, были обнаружены первые двое инфицированных. Тем не менее границы свои Черногория закрыла еще за сутки до этого. Кроме того, Подгорица не ограничилась этим и ввела правило, по которому надо получать разрешение на каждый полет в страну и обратно.

В результате в стране в своеобразном капкане оказались около полутора тысяч российских туристов, которые должны были вернуться на родину самолетами авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и S7. Однако власти Черногории не дают разрешения на полеты, требуя чтобы эти авиакомпании бесплатно доставить 50 черногорцев из Москвы в Тиват.

Таким образом, черногорские власти рассчитывают продемонстрировать заботу о своих гражданах, не потратив на это ни одного евроцентра. А российские туристы, у которых закончились сроки проживания в отелях курорта Тиват, вынуждены продлевать свое проживание там за свой счет или ждать рейса в аэропорту. Авиакомпании обратились за помощью к МИД России, который должен убедительно объяснить новоиспеченному члену НАТО недопустимость использования туристов в качестве заложников.