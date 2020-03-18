Беременную жену Грачевского приняли за школьницу

Москва, 18 марта. Жену художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую, которая находится в интересном положении, приняли за школьницу. Забавную историю о беременной жене рассказал кинорежиссер в программе «Когда все дома» канала «Россия 1».

Кинематографист отметил, что беременность супруги протекает хорошо. По его словам, возлюбленная наполнена энергией, что позволяет ей самостоятельно гулять и ходить по магазинам. Совсем недавно с Белоцерковской приключилась в аптеке комичная история.

«Катя забегает в аптеку, а продавец говорит ей, кивая на живот: «Ты бы школу сначала окончила! Мамка-то знает вообще?» Катя с гордостью ответила, что за плечами у нее два института. Она была тогда ненакрашенная и с двумя косичками», — рассказал 71-летний режиссер.

Сама Белоцерковская с волнением ждет появление на свет первенца. Она ежедневно разговаривает с малышом, читает сказки и включает музыку. Актриса уверена, что будет сумасшедшей матерью.

«Постоянно буду учить и оберегать. У меня уже сейчас ребенок записан на плавание для грудничков. А в 11 месяцев будут развивающие занятия», — объяснила Белоцерковская.

Для Бориса Грачевского брак с Екатериной Белоцерковской стал третьим по счету. Пара вместе с февраля 2016 года.