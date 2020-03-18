Марков рассказал о новых доказательствах американского происхождения коронавируса

Москва, 18 марта. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков рассказал о новых доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая.

На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

«Даже если это не сам вирус, то, возможно, это какие-то его компоненты. Утечка это или нет, пусть нам об этом расскажут американцы. Мы не знаем, сознательно ли они привезли вирус в Китай дипломатической почтой. Но то, что вирус появился на свет в США, на мой взгляд, очевиден», — рассказал политолог «ПолитЭксперту».

О возможном американском происхождении коронавируса ранее также рассказал Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Он обратил внимание на публикацию журнала Nature, который еще в 2015 году писал про эксперимент по модификации коронавируса китайской летучей мыши. При этом издание сообщало, что исследование не представляет опасности для человека.

Отметим, что, согласно предварительным данным, именно летучие мыши, которых едят в Китае, стали источником распространения заразы. Первая вспышка коронавируса нового типа произошел в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день наиболее сложная обстановка наблюдается в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране.