Лиза и Гарри Галкины дали рекомендации по борьбе с коронавирусом

Москва, 18 марта. Двойняшки Лиза и Гарри Галкины рассказали, как нужно бороться с коронавирусом. Рекомендации детей по противодействию заболеванию опубликовал их отец, шоумен Максим Галкин.

Детские советы телеведущий записал на видео, которое выложил в своем Instagram.

«Жить здорово!». Спецвыпуск. Уже и от детей слышу…» — подписал пост шоумен.

Наслышанный о пандемии вируса Гарри заявил, что победить инфекцию помогает кипяток.

«По борьбе с коронавирусом надо пить горячую воду, и чай я тоже пью горячий», — сообщил он.

Галкин-старший поинтересовался у сына, на что влияет горячая вода.

«Вирус боится горячей воды… Это первый вариант. Второй вариант: можно под дверью чеснок положить. Кто-то чихнет на чеснок, и он полетит на коронавирус, и тот упадет в обморок», — пояснил мальчик.

К беседе подключилась Лиза. Девочка напомнила об одном из самых главных правил — гигиене рук.

«Нужно хорошо намыливать и мыть руки! Не просто сбрызнуть и все — тщательно мыть. И никуда не выходить!!» — добавила она.

Пользователи рекомендации звездных наследников оценили. «В передачу «Здоровье» срочно!»; «Какие классные!!»; «Серьезная конкуренция Малышевой»; «Верные рекомендации-то. Устами младенцев, как говорится. Никакой паники, все здраво», — написали подписчики.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что заражение коронавирусом имеет характер пандемии, напоминает Infox.ru. В сложившейся ситуации важно соблюдать гигиену рук и по возможности лишний раз не выходить из дома. Кроме того, полезно носить медицинскую маску, которая ограничивает распространение инфекции, и при чихании и кашле, если ее нет, прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, уточняет «360», приводя рекомендации Роспотребнадзора по профилактике заболевания.