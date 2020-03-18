Зарубина упала в обморок, узнав о чувствах молодого любовника к ее дочери

Москва, 18 марта. Эстрадная певица Ольга Зарубина лишилась чувств после съемок шоу «На самом деле», на которых узнала о том, что молодой любовник оказывает знаки внимания ее дочери Кире.

Актриса призналась, что участие в программе далось ей нелегко.

«Страсти в студии были накалены до предела. В какой-то момент захотелось даже разрыдаться от отчаяния», — добавила она.

Неприятности начались уже после того, как Зарубина покинула съемочный павильон. Она потеряла сознание. Подоспевшие медики решили, что все дело в стрессе.

«Кира очень испугалась, когда я грохнулась в обморок, – вспомнила певица. – Слава богу, под рукой был нашатырный спирт, с его помощью она вернула меня к жизни».

Зарубина добавила, что ее отношения с дочерью после инцидента на Первом канале стали только крепче. Роман с любовником она закончила со словами «что не делается, все к лучшему». Актриса теперь ждет в гости мужчину, который живет за границей и испытывает к ней теплые чувства.

Ранее Зарубина рассказала о планах дочери подать иск на собственного отца, певца Александра Малинина. Артист не признает девушку своим ребенком и отказывается проходить ДНК-тест.

Актриса призналась, что бывший супруг долгие годы всячески ее очерняет, «сделал из нее монстра».Она попросила экс-мужа успокоиться и перестать ей мстить.