Сдача ЕГЭ в досрочный период перенесена на июнь

Москва, 18 марта. Сдача ЕГЭ в досрочный период перенесена на основной, сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.

По его словам, приказ об изменении в графике проведения экзаменов направлен в Министерство юстиции России, будет утвержден в среду и разослан по регионам.

Музаев успокоил участников ЕГЭ досрочного периода, отметив, что экзамены они смогут сдать в июне, указала «Вечерняя Москва».

«Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать», — сказал временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах каникулы будут длиться с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции, пишет «ФедералПресс». При этом, добавил министр, будет организована поддержка дистанционного обучения.

Вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в китайском городе в Китае в конце прошлого года, напомнил «АиФ». Постепенно вирус стал распространяться за пределы КНР. По последним данным, число зараженных в мире превысило 200 тысяч человек. От инфекции скончались почти восемь тысяч человек.