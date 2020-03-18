Путин объяснил разницу между средним классом в России и на Западе

Москва, 18 марта. Отождествлять российский средний класс с уровнем жизни западных государств неправильно, поскольку в каждой стране эта прослойка общества различается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности», — отметил глава государства.

Путин пояснил, что Всемирный банк относит к среднему классу тех людей, доходы которых в полтора раза превышают минимальный размер оплаты труда в стране, сообщает «Царьград».

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства напомнил, что в прошлом году МРОТ в России составлял 11,28 тысячи рублей, а средняя зарплата по стране выше этой суммы. Также Путин подчеркнул, что задача российских властей — укреплять средний класс, передает «ФедералПресс».

Помимо этого, президент отметил, что необходимо продолжать повышать реальные доходы россиян. По словам Путина, это можно сделать за счет поддержки определенных групп населения государством.

Ранее глава государства оценил ситуацию с реальными доходами россиян. Он отметил, что некая стагнация в данной области может быть связана с падением цен на энергоносители.