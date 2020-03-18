Психолог дала советы, как продуктивно работать на удаленке

Пандемия коронавируса вносит серьезные изменения в привычный уклад жизни людей по всему миру. Закрываются на карантин школы, университеты, кинотеатры и торгово-развлекательные центры, а многие работодатели переводят своих сотрудников на удаленный режим работы.

Российский портал по поиску работы Superjob даже запустил новый сервис по переходу на удаленку в период угрозы распространения коронавируса. В организации рассказали: больше всего компании обеспокоены тем, как избежать потерь в качестве работы сотрудников при переходе на удаленный режим работы.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился к психологу, доценту кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяне Яничевой с вопросом: как заставить себя работать из дома? Специалист дала несколько советов по организации рабочего графика на удаленке.

Разделяй и властвуй

Татьяна Яничева отметила: переход на удаленку для россиян сложен, потому что пока это все еще не самый распространенный формат работы в нашей стране. Однако ситуация с коронавирусом, возможно, подтолкнет его развитие в России.

Работать удаленно труднее, чем в офисе с точки зрения самоорганизации. И здесь важно, насколько человек способен контролировать, регулировать и организовывать себя сам. На работе за него это сделано правилами, нормами и распорядком. Более того, дисциплинирует и присутствие коллег рядом. А вот в случае с удаленкой контроль в руках самого сотрудника. Помочь может составление графика: какое время — для работы, а какое — для домашних дел.

«Прежде всего это стоит рассматривать как тренировку организации себя. Важно организовать свой день таким образом, чтобы отделить домашнее от рабочего», — отметила Татьяна Яничева.

Планирование для сов и жаворонков

Работа из дома дает возможность прислушаться к своим биологическим часам и скорректировать рабочий график.

«Можно немного дать себе слабину: предположим, рабочий день начинается в 09.00, а ты сова. Но тогда нужно четко понимать: если начнешь работать в 11.00 то закончишь уже не в 18.00, а в 20.00. Вплоть до того, что можно будильник поставить, чтобы раньше времени не прерываться», — сказала Татьяна Яничева.

Стоит также проанализировать свой день и понять, какое время — самое продуктивное для работы.

«Перерывы, которые возможны в рабочее время — 10-15 минут, — почему бы их себе не давать. Но нужно четко следить, чтобы они не растягивались на очень долгое время», — подчеркнула Татьяна Яничева.

Не откладывайте работу на потом

Чего точно не стоит делать — лукавить и идти на сделку с совестью.

«Я же сделаю», «Все равно мне это надо к завтрашнему утру отправить», «У меня вся ночь впереди, а сейчас я лучше займусь домашними делами», — вот этого не надо делать. Менять день с ночью — это плохая история. Откладывание на потом не очень годится», — подчеркнула Яничева.

Поставьте перед собой четкие задачи

Важно обозначить, какие задачи нужно выполнить, установить сроки и дедлайны.

«Это непросто. Если совсем не получается, то, если есть такая возможность, можно обратиться к родным и знакомым, чтобы был некий внешний контроль», — добавила психолог.

Договоритесь с домочадцами

Организовать свое рабочее место следует так, чтобы другие члены семьи не отвлекали вас.

«Очень важная история: договориться со всеми домашними, чтобы они помогали тебе. <…> По возможности, это должно быть некое помещение, куда «я прошу не заходить, меня не тревожить, не предлагать мне попить чайку, передохнуть и прочее», — предложила Татьяна Яничева.

А если есть дети?

Тем, у кого есть дети, гораздо сложнее организовать работу из дома. Особенно если учесть, что многие школьники сейчас или на каникулах, или учатся дистанционно, а значит тоже находятся дома. Психолог советует родителям договариваться с детьми и пытаться извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации для всех членов семьи.

«Можно со школьником договориться: «Ты сделаешь свою работу, я сделаю свою работу». Подросток, конечно, не поведется на такую игру, но ребенку — ученику младших классов можно предложить: «Давай мы друг друга будем контролировать и проверять. Я буду смотреть, чтобы ты не отвлекался, а ты посмотри, чтобы я не отвлекалась», — предложила Татьяна Яничева.

Отдельная история — совсем маленькие дети. Если есть близкие, которые могут взять заботу о малыше на себя в ваше рабочее время, не стоит стесняться просить их о помощи.

«Если есть кто-то, кто может взять ребенка на себя — здорово. Сказать: «Я бы не хотел, чтобы эта ситуация использовалась так, что, раз я дома, то и все сейчас на мне», — посоветовала психолог.

Специалист предостерегла: если пытаться делать все одновременно — совмещать домашние заботы с профессиональными задачами — усталости будет еще больше, чем просто в конце рабочего дня. Но при этом не стоит забывать, что работа на удаленке — шанс физически проводить больше времени с детьми. Правда, и здесь нужно определить для себя четкие интервалы: когда вы занимаетесь ребенком, а когда — работой.

«Пытаться это сделать одновременно: «Ты у меня на коленках порисуй, а я в это время как раз отчет подведу», — малопродуктивная история. Для ребенка, может, и не вредная, но для работы точно не полезная», — предупредила Татьяна Яничева.

В случае, если рядом нет людей, которые помогли бы вам заботиться о ребенке, или если речь идет о совсем маленьких детях, с которыми нет возможности договориться, стоит планировать свой рабочий график, учитывая режим дня малыша.