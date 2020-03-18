Перенесшая коронавирус собака умерла в Гонконге

Гонконг, 18 марта. Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, умерла после того, как ее вылечили и вернули домой. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы города.

По информации издания, скончался 17-летний померанский шпиц, который ранее вместе с хозяйкой находился на карантине с конца февраля.

«Департамент узнал от владельца собаки, что она скончалась 16 марта. Хозяйка не разрешила делать вскрытие животного, чтобы узнать причину смерти», — цитирует «МИР 24» представителя ведомства.

Врачи обнаружили коронавирус у 60-летней хозяйки шпица 25 февраля. После этого женщина была госпитализирована. Медики не исключили, что инфекция может быть и у ее питомца. Собаку изолировали и провели несколько тестов на вирус, один из которых показал слабоположительный результат. Когда 13 марта собаке делали последний тест, он был отрицательным.

Сообщается, что перенесшая заболевание хозяйка шпица выздоровела и вернулась домой.

Вопрос перехода вируса на домашний скот и питомцев остается открытым. Несколько дней назад о возможности заражения коронавирусом животных высказались французские медики, сообщает «ФедералПресс». Они обследовали пса, у которого была выявлена инфекция, и констатировали, что он при этом не мог заразить других существ. Кроме того, у собаки никак не проявлялись симптомы болезни.

Коронавирус быстро распространяется по миру среди людей. Как сообщает телеканал «360», за последние сутки инфекцией заразились 11 тысяч человек. Жертвами стали 475.