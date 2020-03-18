Ливийцы сообщили о серии обстрелов и боестолкновений в ряде районов страны

Триполи, 18 марта. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжили вооруженные провокации, атаковав позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в целом ряде регионов. Жители Ливии рассказали о местах, где происходят наиболее сильные боестолкновения.

Сообщается, что боевики ПНС задействовали тяжелую артиллерию для удара по солдатам Халифы Хафтара, находящимся в Ар-Рамле. Также известно, что с моста Ас-Свани ведется гаубичный огонь. Перестрелки были замечены на направлении Тарик аль-Матар, недалеко от нефтяных хранилищ.

Вооруженные протурецкие бандформирования вновь попытались пробить оборонительные позиции ЛНА на направлении Машруа аль-Хадба, в квартале Ар-Рабиш стрельба длилась всю ночь с 17 на 18 марта, продолжившись утром. Интенсивный обстрел из крупнокалиберных пулеметов калибром 14,5 мм замечен на направлении ас-Сидра, около университета Насера.

Официальный аккаунт 128-го пехотного батальона сообщил об успехе операции по ликвидации наблюдательных пунктов сирийских и турецких наемников, использующих перемирие для вооруженных вылазок и атак.

ЛНА также заявила об активизации боевиков ПНС на юге Триполи: две дивизии атаковали на направлении аэропорта, задействовав все силы для максимального урона живой силе и технике армии Хафтара.

Руководство ПНС не в состоянии обеспечить безопасность на оккупированных территориях, в результате чего произошло вынужденное отключение электричества в районах аль-Азизия и аль-Макраб. Заявляется, что там было срезано и украдено более 3500 метров проводов высокого напряжения. Жители этих районов остались без света. Следует отметить, что протурецкие формирования аналогичным образом пытались заработать и в сирийском Идлибе, где на металлолом сдавалось все, что можно было украсть, вплоть до железнодорожных рельс.

Пользователь Facebook рассказал о боях на направлениях ас-Сидра в Айн Зара, вооруженные стычки также наблюдаются на направлении Салах ад-Дин.

Непрекращающиеся атаки и обстрелы со стороны бандформирований ПНС поддерживаются Турцией, обеспечивающей боевиков всем необходимым для проактивных вооруженных действий: оружием, боеприпасами, бронированной техникой, беспилотниками и современным оборудованием для разведки.