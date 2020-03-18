Роструд назвал регионы, лидирующие по устройству на работу через службы занятости

Москва, 18 марта. Составлен рейтинг регионов России, в которых чаще всего находят работу с помощью центров занятости населения (ЦЗН). Список сформировали на основе данных Роструда за четвертый квартал 2019 года.

На первом месте оказалась Ростовская область — здесь работу с помощью ЦЗН нашли 87,3 тысячи человек из 161,5 тысячи обратившихся. На втором месте оказался Дагестан с результатом 64 тысячи трудоустроенных через службу занятости из 77,5 тысячи человек. Кроме того, в топ-5 вошли Воронежская область (55,9 тысячи из 74 тысяч), Краснодарский край (54 тысячи из 166,7 тысячи) и Алтайский край (45 тысяч из 84 тысяч), передает RT.

Реже всего через службы занятости устраивались на работу в Ингушетии (всего 107 человек из 17,4 тысячи) и на Чукотке (188 человек из 1,5 тысячи). Также на последних строчках рейтинга оказались Магаданская область (974 человека из 4 тысяч), Ненецкий автономный округ (1,5 тысячи из 3 тысяч) и Республика Алтай (2 тысячи из 8,8 тысячи), сообщает «Вечерняя Москва».

Всего в последнем квартале прошлого года в центры занятости обратились около 2,8 миллиона человек. Работу таким образом смогли найти 1,1 миллиона россиян, пишет KP.RU.

Ранее Росстат назвал самые высокооплачиваемые сферы деятельности. На вершине рейтинга оказались работники сферы финансов и страхования.