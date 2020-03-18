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Экономика

Курсы евро и доллара взлетели на торгах Московской биржи

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Курсы евро и доллара взлетели на торгах Московской биржи

Москва, 18 марта. Курсы американской и европейской валюты продолжили расти в первые минуты торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки.

В первые минуты торгов доллар достиг отметки в 79,22 рубля. По сравнению с курсом на закрытии предыдущих торгов американская валюта подскочила на 5%.

В последний раз на уровне выше 79 рублей американская валюта торговалась в феврале 2016 года, напомнила «Вечерняя Москва».

После скачка рост доллара замедлился — по данным на 10.25 по Москве, он торгуется на уровне 76,87 рубля.

Что касается евро, то он вырос на 0,7% до 83,49 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10.00 по московскому времени. По состоянию на 10.25 по Москве, евро торгуется на уровне 84,7 рубля.

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Источник: Московская биржа
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