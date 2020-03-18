Бывший член войск СС из Латвии назвал ошибкой службу нацистам

Вашингтон, 18 марта. Бывший латвийский член войск СС (Waffen-SS) Артур Грава, проживающий в настоящее время в США, признал, что его сотрудничество с нацистами, хоть и не добровольное, стало ошибкой. По его словам, призывы к массовым убийствам евреев в Латвии были «ужасным преступлением».

При этом соседям в США Грава больше известен как химик на пенсии. Выяснилось, что он значится в списке почти сотни бывших латвийских членов войск СС.

Перечень был обнародован на этой неделе группой российских историков. Как пишет РИА Новости, сейчас бывшие члены войск СС сейчас живут в Европе, Канаде, Южной Америке и Австралии, порядка 30 человек проживают в Соединенных Штатах Америки.

«Мы были самые юные призывники, у нас не было никакого реального военного опыта», — рассказал Грава.

Ранее следователи изучат список ветеранов Латышского легиона СС, представленный в докладе историков, на причастность к геноциду во время войны и реабилитации нацизма. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она отметила, что перечень содержит весьма полные анкетные данные, что позволяет провести поисковые мероприятия.

Напомним, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков рассказал о том, что исследователям удалось установить личности 96 из 400 ветеранов Латышского легиона СС, которые в настоящее время проживают в США, Латвии, Австралии и других странах. По его словам, входившие в состав легиона подразделения в годы Великой Отечественной войны совершили множество жестоких преступлений — к примеру, каратели уничтожили мирное население в деревне Жестяная Горка.