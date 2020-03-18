Три человека сгорели в частном доме в Липецкой области

Липецк, 18 марта. Крупный пожар произошел в Елецком районе Липецкой области, в результате которого погибли три человека, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Частный дом загорелся на улице Садовой в деревне Малые Извалы. Строение находится на отшибе, поэтому соседи заметили огонь, когда он уже охватил весь дом.

На место происшествия прибыли пожарные, во время тушения они обнаружили три обгоревших тела. По предварительным данным, погибли 60-летняя Любовь З., 49-летний Владимир С. и Илья Б., чей возраст неизвестен.

Огонь уничтожил 48 квадратных метров, обрушилась крыша. Правоохранительные органы устанавливают причины пожара.