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Три человека сгорели в частном доме в Липецкой области

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Три человека сгорели в частном доме в Липецкой области

Липецк, 18 марта. Крупный пожар произошел в Елецком районе Липецкой области, в результате которого погибли три человека, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Частный дом загорелся на улице Садовой в деревне Малые Извалы. Строение находится на отшибе, поэтому соседи заметили огонь, когда он уже охватил весь дом.

Три человека сгорели в частном доме в Липецкой области

На место происшествия прибыли пожарные, во время тушения они обнаружили три обгоревших тела. По предварительным данным, погибли 60-летняя Любовь З., 49-летний Владимир С. и Илья Б., чей возраст неизвестен.

Огонь уничтожил 48 квадратных метров, обрушилась крыша. Правоохранительные органы устанавливают причины пожара.

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