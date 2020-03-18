Модельер предсказала «поствирусный бум» дизайнерских решений

Москва, 18 марта. Пандемия коронавируса оказала немалое влияние на моду, после ее ухода в обществе будет «поствирусный бум» дизайнерских решений. Такое мнение выразила модельер Виктория Андреянова.

Медицинские маски появились уже не только на улицах городов и в офисах, но и на самых престижных модных подиумах. Однако, как считает дизайнер и директор дома моды Андреянова, это уже «вчерашний день».

«Мода — немножко про будущее, или, наоборот, мы вдохновляемся прошедшим временем. Наша реальность сегодня такова, что маски — это не модно, а просто необходимо», — цитирует ее радио Sputnik.

Модельер предсказала, что после того, как ситуация с коронавирусной инфекцией изменится в лучшую сторону, дизайнеры, вдохновившись случившимся, займутся созданием особых аксессуаров.

Андреянова рассказала, что недавно получила из Парижа ткани, способные менять цвет в зависимости от температуры тела.

«Такие ткани могли бы в ситуации эпидемии работать, как температурный тест», – объяснила она.

Коронавирусная инфекция, впервые зафиксированная в Китае в прошлом году, охватила уже более ста стран. По последним данным, число скончавшихся от заболевания приближается к восьми тысячам. Заразились по всему миру более 200 тысяч человек, выздоровели — около 81 тысячи. Коронавирус поражает легкие человека, симптомы похожи на простуду — кашель, температура, общее недомогание.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Многие страны приняли решение обезопасить своих граждан, закрыв границы и введя карантин.