Украинский юрист назвал главную ошибку Киева на суде в Гааге против Москвы

Киев, 18 марта. Украинский юрист Борис Бабин назвал главную ошибку Киева в деле по Керченскому проливу против Москвы, рассматриваемом в Арбитражном суде в Гааге. По его мнению, украинская сторона протерпела крах, переведя морской спор в вопрос о суверенитете над Крымом.

Бабин указал, что Украина ранее составила иск таким образом, чтобы судьи пришли к выводу, что Крым — «украинский». Однако Арбитраж отверг основной тезис Киева и не стал признавать, что требования России о суверенитете над полуостровом являются неприемлемыми.

«Стратегической ошибкой стал перевод морского спора в спор о суверенитете над Крымом», — написал эксперт в своем блоге.

По мнению юриста, Россия в итоге получила от Украины «массу приятных юридических подарков», что соответственно ставит Киев в невыгодное положение, пишет «ПолитНавигатор». Юрист пришел к выводу, что везде, где у судей была возможность, они выбрали российскую сторону. Но при этом Бабин признал, что решение, вынесенное в Гааге, не противоречит основам международного права.